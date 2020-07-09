【新冠肺炎】永發大廈居民批衞生署無安排　不派樣本樽檢驗

▲ 慈雲山港泰護老中心群組至今已有9人確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反彈，本港昨日（8日）新增19宗本地個案，當中有8宗涉慈雲山港泰護老中心群組，令該區的人士人心惶惶。有網民於社交平台慈雲山資訊交流稱，自己居於與護老中心同一大廈的永發大廈，惟至今一直無得到衞生署的跟進；另亦有網民有類似的情況，形容所謂的「追蹤小組」沒有消息，是「隱形小組」。

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有自稱居於與護老中心同一大廈的永發大廈的網民指，事發至今沒有得到衞生署的跟進，建議同一大廈居民投訴衞生署。

我是永發大廈(即同港泰護老院同一大廈)的居民。我啱啱打左21251111投訴衛生署。發生左港泰事件幾日，衛生署一路唔跟進，唔提供病毒測試！即使議員幫忙催署方，都係無回應！我建議永發大厦居民打爆熱線投訴衛生署！

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另外，亦有網民指就事件查詢衞生署，但當局稱應致電慈雲山專線，而慈雲山專線的人員則要求他可自行到去門診或私家醫院作檢測。

打去衛生署, 話叫打慈雲山專線：2125 1111, 2125 1122 , 然後什麽都唔知，會有什麽安排，唔知！

叫大家有懷疑自己去門診或私家醫院，但問題系（係）我今早去門診又叫我要先打電話預約醫生先，預約唔到就做唔到test。

大佬啊！萬一我真系（係）中左（咗）重（仲）要要我周圍走，散播病毒。

然後又話其實有追蹤小組，但所謂的追蹤小組一d消息都無，又唔知將會點做！不如叫隱形小組啦！！！

點解坪石村，沙田都有即刻安排深喉測試，點解我地慈雲山甘多人中，爆發得甘（咁）緊要都無一d 安排！！！！

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此外，亦有網民指自己居於港泰護老院樓上，指熱線的接線人員指，居於永發大廈的居民及惠康超級市場的員工，暫時不會獲派發樣本樽作測試。

我住永發大廈 就正正係港泰護老院樓上。我都啱啱打去21251111投訴衛生防護中心。

個小姐都係話住係永發同係惠康嘅員工，都暫唔會有樽派做測試。佢話會反影比上司知睇下會點安排。

大家幫幫手，一齊打去投訴!! 人多佢哋上面先會做嘢

以上的貼文引來不少網民「鬧爆」政府做事很慢：

唔係第一日嘅事啦！政府做嘢不嬲拖住嚟做慢10幾20拍！催又唔旭（郁）！踢又唔旭（郁） ！

起碼港泰爆咁勁, 起碼要全間老人院封閉隔離, 跟住同大廈所有人做測試啦! 唔截住源頭洗幾多街都無用!

由於港泰護老院部分職員居於萬年戲院大廈，有自稱居於同一大廈的居民指不知道自己的大廈是宿舍：

我地萬年咪仲慘，原來個宿舍係自己棟樓度，衛生署又係無反應！今朝特登問管理處想知邊層係宿舍，居然維穩話無呢回事！

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另外，消息指，本港今日新增20宗確診及初步確診個案，當中至少16宗為本地感染個案，據悉包括多名的士司機「中招」，分別曾訪彬記粥麵及新發茶餐廳，其餘亦涉港泰護老院院友等。

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記者：郭詩詩