  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (週四) 16:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【14周產假】立法會三讀通過延長產假至14周 新增產假薪酬由政府承擔

政治 15:32 2020/07/09

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

立法會三讀通過延長產假至14周， 新增產假薪酬由政府承擔。

立法會三讀通過，有關延長產假的《2019年僱傭修訂條例草案》，料今年底前可落實延長產假的措施，法定產假將由現時10周增至14周，新增的4周產假薪酬支出由政府承擔，每名僱員補貼上限為8萬元。

多名建制和民主派議員都支持延長法定產假，草案以54票贊成、0票反對、2票棄權，獲得通過。

草案同時建議，將「流產」的定義，由「懷孕28周」縮短至「懷孕24周」，讓懷孕24周或之後流產的女性僱員，都可獲得產假。

立會審議延長產假草案修正案　羅致光稱先審議後訂立或需撤回草案

另外，民建聯立法會議員鄭泳舜，以人力事務委員會主席身分提出修正案，建議修訂額外產假薪酬上限時，由原先政府「先訂立、後審議」，改為由立法會「先審議、後訂立」。

勞工及福利局局長羅致光呼籲議員否決有關修正案，又表明若鄭泳舜的修正案通過，將會無奈地考慮撤回整條草案，並解釋因先審議、後訂立程序需時較長，擔心不知道何時才完成審議。有關言論令議員嘩然，但修正案最終亦遭到否決。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤

相關文章

【最強寶寶】強大生命力擊敗媽媽避孕器　重7磅男嬰握子宮環出生如獲戰利品
10:57 2020/07/08
【最強寶寶】強大生命力擊敗媽媽避孕器　重7磅男嬰握子宮環出生如獲戰利品
【患病歧視】先天心臟病女兒歷大手術迎2歲生日　媽媽祝福文惹舊同學冷嘲：為何不墮胎
13:03 2020/07/08
【患病歧視】先天心臟病女兒歷大手術迎2歲生日　媽媽祝福文惹舊同學冷嘲：為何不墮胎
產假 羅致光 鄭泳舜 勞工及福利局 政治 立法會

最高瀏覽

【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
10:44 2020/07/07
【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
12:58 2020/07/07
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元
20:41 2020/07/07
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元