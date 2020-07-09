【14周產假】立法會三讀通過延長產假至14周 新增產假薪酬由政府承擔

▲ 立法會三讀通過延長產假至14周， 新增產假薪酬由政府承擔。

立法會三讀通過，有關延長產假的《2019年僱傭修訂條例草案》，料今年底前可落實延長產假的措施，法定產假將由現時10周增至14周，新增的4周產假薪酬支出由政府承擔，每名僱員補貼上限為8萬元。

多名建制和民主派議員都支持延長法定產假，草案以54票贊成、0票反對、2票棄權，獲得通過。

草案同時建議，將「流產」的定義，由「懷孕28周」縮短至「懷孕24周」，讓懷孕24周或之後流產的女性僱員，都可獲得產假。

立會審議延長產假草案修正案 羅致光稱先審議後訂立或需撤回草案

另外，民建聯立法會議員鄭泳舜，以人力事務委員會主席身分提出修正案，建議修訂額外產假薪酬上限時，由原先政府「先訂立、後審議」，改為由立法會「先審議、後訂立」。

勞工及福利局局長羅致光呼籲議員否決有關修正案，又表明若鄭泳舜的修正案通過，將會無奈地考慮撤回整條草案，並解釋因先審議、後訂立程序需時較長，擔心不知道何時才完成審議。有關言論令議員嘩然，但修正案最終亦遭到否決。

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記者：陳宛彤