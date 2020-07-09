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【幻愛】劉俊謙+蔡思韵周六屯門謝票賀票房破400萬　 明天推出劇照明信片

娛樂 15:32 2020/07/09

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《幻愛》票房衝破400萬元。

《幻愛》開畫首日票房未盡人意，其後靠著觀眾口碑推廣，以及網民及屯門街坊的力撐，令《幻愛》登上周末票房冠軍，到目前爲止票房經已破400萬元，成為一周票房總冠軍。

票房成績理想外，《幻愛》更捲起一陣 「屯門熱潮」 。不少網民逐個電影場景捕捉，更有人模擬劇照和海報，從中得到觀影以外的樂趣。

有網民更自發組成《幻愛》屯門遊，重遊電影主要景點，例如屯門碼頭、輕鐵站、湖景邨等。更有網站開始介紹屯門一日遊的行程，令更多區外人認識屯門！這股「屯門熱潮」難以抵擋。五位主創上周末亦不停謝票，所到的戲院都擠得水洩不通，每間戲院排隊與主創合照的人龍超過100位，十分誇張。

屯門街坊亦十分支持《幻愛》，屯門區戲院「滿堂紅」，入座率極高。同時有不少網民查問《幻愛》團隊會否入屯門，更有觀眾表示已重看《幻愛》多達8次，望見一眾主創。

為報答屯門街坊的支持，《幻愛》團隊包括監製蔡廉明、導演周冠威、演員劉俊謙、蔡思韵，本星期六 （7月11日） 將走入屯門各大戲院謝票，實行有問必答。

他們都表示期待對此事已久，導演周冠威，男女主角劉俊謙、蔡思韵更對重臨屯門感興奮。編劇曾俊榮本身更是一名「屯門牛」，生活在屯門很多年，《幻愛》故事取景於屯門也是他的主意。

《幻愛》熱潮連帶周邊產品亦被掃清，《幻愛》電影小說推出5日後已經沽清，據悉正火速加印。此外，《幻愛》劇照明信片亦將於明天（7月10日） 推出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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