【飲食速報】護膚品牌KORRES推有機希臘草飼乳酪蛋糕　Cake Set再送$50乳酪益菌面膜體驗裝

▲ （相片由KORRES提供）

主打希臘製造乳酪護膚的護膚品牌KORRES近日聯乘咖啡店Infiniti C推出無負擔希臘風Cake Set，食材有機天然，再送價值$50的乳酪益菌面膜體驗裝，一次過從肌膚及舌尖體驗希臘乳酪！

無負擔希臘風Cake Set價值$128，包括一件希臘乳酪巴西莓玫瑰紅茶蛋糕，Infiniti C 特別選用有機草飼乳酪，配以玫瑰紅茶巴西莓雪紡作內餡，全是天然健康無負擔的食材，配以一杯咖啡( Americano/ Piccolo / Cafe Latte/ Cappuccino/ flat white )。

Cake Set再送價值$50的KORRES 乳酪益菌即效舒緩面膜體驗裝，平時這面膜100ml都要HK$370，可藉此機會試試！換言之，$78可品嚐有機蛋糕及嘆咖啡，以食蛋糕下午茶來說，價錢尚算實惠。

▲ 乳酪益菌即效舒緩面膜 100ml（左）、乳酪益菌卸妝潔面乳（右）（相片由KORRES提供）

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 2 樓 LA202 號鋪（Infiniti C）、西環西營盤西邊街 38 號明德山 A（Infiniti C by October）

價錢：蛋糕HK$88／件；Tea Set（蛋糕連咖啡）HK$128

推廣期：2020年7月5日至8月31日

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責任編輯：王芷瑩