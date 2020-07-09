【九州暴雨】為愛妻繫上救命繩催促先走保命　8旬老翁捨己救妻遭洪水沖走亡

▲ 日本九州暴雨成災，有8旬老翁為愛妻繫上僅餘救命繩保命，自己遭洪水沖走身亡。

日本九州暴雨成災，至少造成56人死亡、12人失蹤。熊本縣災情尤其嚴重，一名8旬老翁為愛妻繫上僅餘救命繩保命，最終等不及救援，遭洪水沖走身亡，遺孀悲痛表示「一個人不知怎樣活下去」。

據日本放送協會（NHK）報道，熊本縣的81歲老翁井上三郎和妻子節子於上周六（4日）上午9時左右欲離家避災，可是當時洪水氾濫，他們撤離時被困。

先救愛妻自己命喪洪水

鄰居發現這對老夫妻被困後，向他們拋出一條救命繩。井上先生隨即把救命繩繫在妻子身上，著她先行離開，他自己卻未能逃出，不幸被洪水沖走，事後在溪流中發現他的遺體。

井上先生為人熱情又好客，深受鄰居愛戴。他與妻子是公認的模範夫妻，二人每天都結伴在區內公園裡散步。事發後，井上太太慘遭喪夫打擊，她受訪時表示：

我過去一直得到丈夫的照顧，他走了，我一個人不知怎樣活下去……

日本九州災情

日本九州災情擴大，死亡人數增至56人，12人失蹤。在災情最嚴重的熊本縣，有河流缺堤，橋樑被沖走，交通嚴重受影響，成千上萬戶居民沒有電力供應，當局為民眾開設臨時庇護中心。

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責任編輯︰駱秀玲