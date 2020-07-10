歷盡Quit U、重讀 兩姊弟齊齊經副學士升港大

年復一年有大批DSE考生努力應試，期望在大學聯招（JUPAS）獲得心儀大學取錄。一向喜歡文科兼以香港大學（下稱港大）為目標的姊弟Erin及Wesley，兩年前卻在DSE遭遇滑鐵盧。Erin未獲大學學位；而Wesley則進入嶺南大學主修視覺研究，卻因毫無興趣而退學，最終兩人同在香港大學附屬學院 (下稱學院) 覓得發展路向，更經由文學副學士（語言及人文學科），成功銜接升讀港大文學院，逐步實現理想。

世事未必盡如人意，受眾多外在因素影響的公開考試尤其如是。Erin直言，為繼續升學，她曾花一年重讀中五，在中六亦奮力備考DSE，爭取入讀最愛的港大，即使考獲21分，符合3322的大學收生門檻，奈何JUPAS公布時卻未獲任何取錄，一度令她消沉了近一個月

▲ 大學聯招未獲任何offer ，令Erin大感失望，直至入讀香港大學附屬學院的文學副學士課程，助她重拾信心。

「因DSE的成績不算差，故期望落空時分外失望！及後反覆思量，我的首選仍是港大文學院，經審視不同的升學選擇後，我覺得學院的文學副學士（語言及人文學科）課程最為適合，加上表姐曾藉此途徑升讀UGC（大學教育資助委員會）的大學，也為我注入強心針。」Erin憶述，當時有了明確的升學目標，而課程內容普遍是她喜愛的科目，故入學後重拾學習動力，首個學期取得GPA 3.8的佳績，令她信心倍增。

弟毅然退學重投興趣科目 姊勉勵互相扶持

另一邊廂，與她同年應考DSE的弟弟Wesley，似乎較幸運地以18分獲嶺南大學視覺研究課程取錄。然而，經過一年的大學生活，他發現對相關學科全無興趣，不只愈讀愈吃力，也很不開心。「那時候，我看到家姐自入讀學院後，對學習愈漸上心，也較以前更有自信，一洗DSE失意後的消沉，學業成績也愈來愈好，讓我思考自身的學習情況，當認定再讀下去也無大分別，遂決定Quit U（退學），轉而投身學院，隨同家姐入讀文學副學士（語言及人文學科）課程！」

▲ 獲嶺南大學取錄的Wesley，因對所讀學科亳無興趣，入學一年後決定「Quit U」，隨同姊姊轉投香港大學附屬學院。

Wesley補充，這個選擇獲得家姐、母親和朋友的支持，更鼓勵他「未來是掌握在自己手中」，只有父親擔心放棄已有的大學資格，循副學士爭取升讀港大「有風險」。「幸而有了家姐這個良好的範例，他未有強烈反對，而經歷Quit U，相對上我已較同期的學生用多一年，因而更重視捉緊一分一秒，對有機會攻讀喜歡的文科，也格外珍惜，在學習上更是投入和用心。」

喜見弟弟勇於追尋理想，比他早一年入讀港大附屬學院的Erin稱，兩人年紀相近，並同好文科，在學習上遇到挫折，總會互相訴苦及鼓勵一番。因此，她在弟弟入學前後，亦有與他分享這學習體會和心得，如不同導師的評分要求、撰寫論文的要點，以及如何與groupmate（組員）在小組功課中分工合作等，讓他有更充足的準備。「如入學首年要讀一科數學，這是我們兩人的共同弱項，故我預先找到同類題目的YouTube影片給他參考，並請精通數學的朋友替他補習，希望他讀得比我輕鬆。」

發揮寫作天份 啟發事業路向

酷愛文科的Erin，在副學士課程中，她最難忘是獲導師鼓勵，利用在「重構小說」這一科的功課，參與另一間大學舉辦的文學創作比賽，首次公開個人的作品。「我的創作靈感多來自對生活的觀察，雖然作為中文系學生，不時撰寫論文，但小說沒有既定準則及文獻參考，全憑自行創作，挑戰性更大，這次參賽對我是一個有趣的創作過程，也是課程及導師帶給我的機會。」

Erin自小養成閱讀習慣，也因喜歡寫作而有志成為作家，想不到伴隨攻讀文學副學士（語言及人文學科），更為實現夢想指引了清晰的路徑。「在港要充當全職作家不易，反而有很多教師，在教學以外出版個人著作，或與人合著，正好我在入學後發掘到擇業興趣，就是透過繼續升讀碩士以至PhD課程，投身大學教學工作，同步踏上傳播思想與文學力量的作家之路。」

從興趣中蛻變 發奮向上爆四

自言在文科中最愛歷史的Wesley，其學習歷程比家姐更為曲折，因家人及朋友皆認為理科的就業出路更多，促使他於中三選科時捨文取理，令學習路變得艱辛，DSE拼盡全力亦未如理想。雖有大學取錄，卻再次受到興趣問題困擾。

「很慶幸我及早作出Quit U的選擇，這一年對我也是難得的經歷，使我更加明白學習興趣的重要。」他欣喜地稱，正因有了興趣，加上學院營造開放友善的學習氛圍，使他的讀書態度變得積極，一改中學時從不發問的內向性格，遇有任何學習問題亦會即時向導師提問，對知識追求更是認真執着。他因此而找到未來的事業方向，決意要成為一位研究香港歷史及文化的學者，推動更多港人認識香港歷史。正因如此，他在修畢副學士課程時取得GPA 4.0的優異成績，順利升讀港大文學院一年級，與家姐看齊。

升學路徑多 無須局限於DSE

▲ 姐弟兩人皆成功實現港大夢，並以自身經歷勉勵DSE考生，即使在大學聯招未獲心儀大學取錄，若能另覓合適升學路徑及課程，必有理想收穫。

回顧當年有笑有淚，卻最終迎來大團圓結局的大學升學歷程，兩人異口同聲指DSE只是人生中一次公開考試，而大學升學更不僅止於JUPAS一途。即使成績不如人意，也無須灰心失意，不妨另尋更合適的升學路徑，也許會有更大驚喜。

Erin寄語應屆考生：「相信有很多同學與我一樣，暫未有明確目標，也糾結於DSE分數，但放眼香港及世界，升學出路有很多，不需要將一時的不如意放大。」Wesley亦以自身經歷鼓勵考生：「一次考試不能決定未來的道路是順是逆、是成是敗，DSE失利有很多因素影響，絕不要自我標簽為失敗者。至於選擇課程，與其為入大學而揀一些水泡科，浪費時間，不如以興趣為先，在學習上會更有動力和信心，自然可考得好成績。」

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址：https://bit.ly/321EfaG

更多課程資料：https://bit.ly/2WgYTAb

申請方法：https://bit.ly/38Ml7Pu

（資料由客戶提供）

