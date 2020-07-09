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【新冠肺炎】聖保祿天主教小學一至四年級明起不用回校　小五待完成呈分試後提早放暑假

社會 16:02 2020/07/09

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位於柴灣興華邨的聖保祿天主教小學，原定全校於本月21日放暑假，但校方為安全起見，今日（9日）發家長通告宣布全校提早放暑假。（學校網頁截圖）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，教育局早前指未有跡象顯示學校是感染源頭，未有宣布全港學校停課之下，多間中小學已相繼自行停課。位於柴灣興華邨的聖保祿天主教小學，校方鑑於本港確診及懷疑個案增加，為保障學生健康，今日（9日）宣布全校將提早放暑假，已獲教育局批准。

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據知該校原定於本月21日開始放暑假，根據學校今日發出的家長通告指，鑑於近日新冠肺炎確診及懷疑個案增加，為保障學生健康，校方決定讓小一至小四級學生將提早於下周一（13日）開始放暑假；據學校職員稱，上述年級學生明（10日）起已經無需回校上課。校方亦在通告指，將聘請專業消毒清潔公司，明日會為校舍作全面消毒。

此外，據知小五級待完成呈分試後，亦將於下周四（16日）開始放暑假。據學校職員解釋，停課是為了安全起見，並無師生或學生家長確診或被列為患者的密切接觸者。

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另外，位於跑馬地的聖保祿中學，據悉已提早於昨日（8日）開始放暑假。

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記者：馮琪雅

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