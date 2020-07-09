【新冠肺炎】新增34宗本地及8宗輸入確診個案　涉港泰護老中心及的士司機群組

▲ 衞生防護中心今日（9日）公布，新增42宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心今日（9日）公布，新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案。食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。累計確診個案增加至1365宗及1宗疑似個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，8宗輸入個案中有3人是貨櫃機師和1名空中服務員，其餘4人分別是1名由哈薩克抵港的3個月大女嬰、2名菲律賓傭工，以及由巴基斯坦返港的52歲男士，詳情即睇：https://bit.ly/3gDmX7S

在今日確診的個案中，涉及多個群組，包括慈雲山港泰護老中心群組增多23人確診，群組累計至今共有32人（28名院友和4名職員）確診，詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX

而昨日（8日）確診的55歲的士司機（第1315宗個案），其他47歲太太及14歲女兒亦在今日（9日）確診，兩人正於伊利沙伯醫院接受治療。今日亦有多3名的士司機確診，詳情即睇：https://bit.ly/2ZdSE1y

本地再出現至少2宗源頭不明個案， 58歲女士經常坐的士，詳情即睇：https://bit.ly/3fjOqvi

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙、鄧凱文