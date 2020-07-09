5分鐘內3單位外縱火　抑鬱漢稱一時不開心認罪候判  

▲ 今（9日）於高等法院提堂。（資料圖片）

一患抑鬱症男子聲稱因不開心，於案發當日早上約5分鐘內，在將軍澳寶林邨一大廈的3個樓層，涉分別於3個單位外，以打火機燃燒單位外門廉及放於門外物品，其中1名女住客吸入濃煙須送院。涉案男子於4天後被捕，警誡下被告稱因「一時唔開心」才犯案，今（9日）於高等法院承認3項有意圖而縱火罪，還押至8月13日判刑，以候精神及心理報告。



被告何世文（34歲），案發前於航空公司任職廚務員。案發於2018年4月22日，早上約9時25分，居於將軍澳寶林邨一大廈8樓單位女戶主臭到門外傳來燃燒物品氣味，打開木門後發現門廉起火，遂用水及拖鞋弄熄，並向大廈保安報告，事後花費3.4萬元維修。



同日早上9時許，同一大廈10樓一女戶主從外返家後做家務。及至9時25分，毗鄰單位男戶主被拍門聲驚醒，開門後發現鄰居單位門外起火，遂與家人離開。起火單位女戶口曾聽到有人叫「火燭」，但未有理會，及後聽到有人說消防喉沒有水，女戶主開門後發現大火，用水桶盛水弄熄火，最後因吸入濃煙被送院，損毀財物包括門外一鐵架及拖鞋等。



同一大廈21樓單位女戶主於同日早上9時半擬出外買菜時，開門臭到燒燶氣味，並發現其掛在走廊的衣物起火，她將火種弄熄後致電房署指有人放火。



被告於同月26日在居所附近被捕，警誡下稱「我一時唔開心，先去燒人哋啲嘢」，警方並在其身上搜出打火機。消防處經調查後指，3宗火警均沒有助燃劑的良跡，蓄意放火是最大可能；化驗師認為可能有人使用即棄式打火機燃燒物件引致火警。



控方指被告過往曾有盜竊及搶劫等刑事記錄，案發前任職航空公司廚務員，患抑鬱症須長期服藥。代表律師指本案不涉三合會或尋仇，正如被告警誡下指因一時不開心而犯案，案發於同一大廈及於短時間內發生，要求法官量刑時作出考慮。法官考慮到被告沒有其他動機，先索取心理及精神告後才判刑。

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記者：郭詩詩



記者：林育慧