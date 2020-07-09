【新冠肺炎】港泰護老中心群組再增23人染疫　涉多名九旬老人

▲ 慈雲山港泰護老中心再增23宗確診個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（9日）新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，34宗本地個案中，有23宗涉慈雲山港泰護老中心群組，當中包括4名九旬老人，群組至今共32宗確診個案。

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張竹君指，23宗個案的人士中大部分人沒有病徵，部分人有輕微發燒，他們將陸續送院治理。涉及的個案如下：

第1334宗一名77歲男士；第1335宗一名74歲女士；第1336宗一名75歲女士；第1337宗一名71歲男士，第1338宗一名74歲男士；第1339宗一名91歲男士；第1340宗一名73歲女士。

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第1341宗一名95歲女士；第1342宗一名91歲女士；第1343宗一名70歲男士；第1344宗一名71歲男士；第1345宗一名79歲男士；第1346宗一名83歲男士；第1347宗一名83歲男士；第1348宗一名87歲男士；第1349宗一名68歲男士；第1350宗一名90歲男士。

第1351宗一名68歲男士；第1352宗一名61歲男士；第1353宗一名70歲男士；第1354宗一名84歲男士；第1355宗一名67歲女士；以及第1360宗。

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食物及衞生局局長陳肇始指，因應社區群組個案，當局會加強主動檢測，目標對象為安老院與餐廳員工，以及公共交通工具司機，以找出受感染人士，盡快斷絕傳播鏈。 至於有專家分析指本港或出現G614基因變異病毒，張竹君稱需由病毒專家再就基因分析及其特徵再研究。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩、鄧凱文