【那些我愛過的人】翟威廉創業賣酒兩個月收支平衡　藝人熟客陳庭欣最愛威士忌

▲ 翟威廉創意開舖賣酒，其中一個理念是希望推廣本地產品，這是他的夢想，盼能互惠互利。

如果有追看TVB《那些我愛過的人》，見到翟威廉飾演黃翠如的賤男老公，不單趁老婆懷孕搞三搞四，連老婆的妹妹書文也不放過，就會氣得咬牙切齒。但在現實世界，翟威廉卻是一個相識滿天下的大好人，無所謂、信得過、點都得是他的口頭禪。因此，在佐敦開設的酒舖Happy Live Nakama，集合了眾人之力，成就了非一般的酒舖。

這家已經試業兩個月的酒舖，名叫Happy Live Nakama，有追蹤翟威廉Happy Live的YouTube頻道，就會明白名字是從那裏「移植」過來。因此在父親節正式開張，就見到娛樂版的報道，都有他的好兄弟，如周志文、周志康等來恭賀。

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▲ 正式開張當天，好兄弟周志文及周志康也有來道賀。（翟威廉FB圖）

翟威廉說做了3年網上唱歌直播，令他的創業路比較容易。「夾Band通常都是friend，會幫襯買酒；而Fans又會來買零食、買酒，順便點歌。我們直播時，也會送下藝人代理或廣告商的產品，如消毒機、牙膏、湯、酒等，但送的時候不會hard sell。」現時，恒常觀看直播的人約有300，訂閱者就有6,380。

▲ 翟威廉很感恩因為有Happy Live，變了有許多團隊許多朋友幫手這間酒舖。（YouTube截圖）

至於Nakama，則是他哥哥翟威信沿用的批發公司名字。不說不知，原來翟威信既是SSI清酒唎酒師、講師兼香港監考官，因此，店內賣的近百款清酒，不用擔心，質素一定有保證。

▲ 翟威廉與哥哥翟威信拍住上開舖賣酒，至於與其他眾多的合作者，大家都沒有刻意簽約，一切都是講個「信」字！（黃建輝攝）

推銷清酒頭頭是道

因著開清酒舖的緣故，翟威廉也取得SSI唎酒師的資格，因此，會發現他推銷清酒，講得頭頭是道。

做了兩個月，某程度上都知道客人一進來，要買甚麼酒。如果是兩個女孩，一定會先推廣利口酒，可以當果汁飲，就好像我們的柚子酒已經賣晒。如果打算去吃飯的，就問他吃甚麼？

翟威廉說清酒的好處是易入口，容易配食物，像配大閘蟹可以用陳年熟成酒；配牛扒可以用辛口酒。「如果是一般的白身魚如平目魚、池魚，我就會推介『富二代』；紅身魚如拖羅、油甘魚，就可以試下神聖的超辛口清酒。」

▲ 配牛扒不一定用紅酒，這枝神聖。超辛口。特別純米原酒（$240），入口順滑，據酒莊中人建議，可以用來配牛扒。（黃建輝攝）

我不是富二代

「富二代」是翟威廉代理的清酒品牌，來自福井縣的久保田。店內還設有抽獎輪盤，視乎轉到甚麼數字，但翟威廉說很多時候都會買一枝送一枝。

事實上，之前翟威廉曾作曲填詞了一首《我不是富二代》的歌曲：「我理想活得高級優雅／聽著貝多芬／遊列國／二部靚車不過份」。他也一直強調自己不是富二代。這間店舖與哥哥合資，當中還有許多的合作者，裝修都用了四、五十萬。

店舖沒有聘請員工，自己一手一腳做，連吸塵也是翟威廉自己做。

我們開到八、九點，隔鄰是火鍋店，你要買酒，幾點都等。因為樓上是直播室，剪片作曲都在上面，很方便。

翟威廉說《飛虎3》就快開拍，但店舖生意仍然會兼顧，譬如搞網店製作網頁，都有團隊工作中；而他還會搞活動，只是事前的準備宣傳公關工作，都要他費神。「我打算預備一些遊船河的酒set，但要自己試一次先，租船、請嘉賓、攝影師都需要時間去預備。」

▲ 翟威廉經常推薦富二代。特選純米大吟釀（$800），正是因為純米、純米大吟釀很容易hit中大家的口味。（黃建輝攝）

陳庭欣最愛威士忌

雖然只是試業兩個月，但已達收支平衡，當然不少得一眾藝人好友的支持。

買酒的藝人很多，因為他們信得過我，有時一次過買3款，與朋友聚會或者慶功宴。我通常都是介紹『富二代』，因為多數是即刻飲。

另一廣為人知的熟客是陳庭欣，原來她少買清酒，鍾情威士忌，因為她通常在家裏開派對。「威士忌可以加冰飲不太複雜。如果是清酒的話，招呼客人要更細心，因為冰溫和室溫的味道是有差距的。」因此在店內也有十多款日本威士忌售賣，還有烈酒及啤酒。

▲ 知多單一穀物威士忌（Single Grain Whisky）（$680）雖然較少見，但因與響威士忌屬同一酒廠Suntory，因此都受追捧，但聽說將會停產。（黃建輝攝）

願望推廣本地產品

我們公司的理念是希望推廣本地的產品，這是我們的夢想，不是為金錢，而是互相幫忙。

當翟威廉說起叫本地Gin品牌將酒交給他試賣，遲遲也未見蹤影，就非常著緊，可見他真的是一個大好人。

在酒舖一角，就擺放了一張枱，讓好姊妹劉佩玥售賣她的書。

許多藝人同事都想賣東西，所以我們有一個小型位置，可以售賣特定產品。這種地方其實是很難找的，而且又有人管理。

▲ 劉佩玥在店內寄賣自己出版的書籍。（翟威廉FB圖）

店內其實還有小食如魚皮、果乾，還有化粧品、葡萄酒，甚至作為口罩取貨處。九唔搭八的貨品，正好顯示這間酒舖有許多的合作者，難怪翟威廉會形容Fans來這裏當「行街」，真的是非一般酒舖。

▲ 店舖的小食也是熱賣之一，如來自日本的果乾、莊端兒代理的魚皮，許多藝人都是粉絲。翟威廉希望大家來到店舖不買酒，也可以買小食回去，像果乾就有士多啤梨及柑兩款口味，不甜。（黃建輝攝）

Happy Live Nakama

地址：佐敦廣東道556-558號地下

電話：6688 4913

營業時間：12nn-8pm；周六12nn-9pm

記者：何小雲