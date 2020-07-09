【新冠肺炎】茶餐廳群組新增6人感染　累計6名的士司機染疫

▲ 新發茶餐廳群組至昨日已有4人確診，當中包括兩名的士司機。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，坪石邨彬記粥麵及新發茶餐廳群組今日再多6宗確診個案，當中3人為的士司機；連同早前曾訪相關茶餐廳的確診個案，至今已有6名的士司機確診感染新冠肺炎。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今下午於疫情記者會交代有關群組情況。今日新增34宗本地感染個中，有9人與早前已確診個案相關，當中3人為的士司機。

包括第1329宗確診的58歲男子，為夜更的士司機，多於深夜1、2時到新發茶餐廳進餐，間或會與食客交流，與太太同住順安邨安頌樓。

至於第1357宗確診的的士司機，與日前確診的第1291宗確診58歲男士駕駛同一的士，為屬日更的士司機，其太太及一名子女均確診感染，屬第1358宗及1359宗確診個案。

另有一名第1356宗確診的士司機，亦為夜更的士司機，曾於7月4日與第1291宗確診個案見面傾計。

至於第1361宗確診個案為昨日確診第1322宗71歲男子的太太，二人均於7月4日曾訪彬記進食。

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▲ 坪石邨彬記粥麵自上周日（5日）錄得一員工確診後，陸續再有食客及員工證實染疫。（經濟日報資料圖片）

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坪石邨彬記粥麵自上周日(5日)有一名粥麵男師傅確診後，近日再多一名男廚師、3名食客證實受感染，更出現二代傳播，當中第1291宗確診的58歲男司機，其兒子及太太及後亦確診，二人均未曾到訪坪石邨彬記粥麵，患者亦曾接載第1289宗確診的68歲男友人，到佐敦新發茶餐廳工作，令疫症進一步蔓延至新發茶餐廳。

至於佐敦新發茶餐廳方面，連同上述第1289宗確診68歲男侍應外，至今亦已有3名食客確診感染，當中包括2名61歲及59歲男的士司機。

▲ 先後有多名員工及食客感染新冠肺炎的新發茶餐廳已暫停營業。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳正怡