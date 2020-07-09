文員涉8.31太子站藏彈弓等　港鐵車長指月台有人爭執

▲ 港鐵車長鄭榮柱（中）今到九龍城裁判法院作供。（經濟日報記者攝）

去年8.31晚上太子站發生衝突，33歲文員涉在站內攜有彈弓、48粒螺絲帽及對講機等，早前否認管有攻擊性武器罪及無牌管有無線電通訊器材器具2罪，案件今（9日）於九龍城裁判法院開審。當晚駕駛列車至太子站的列車車長供稱，到站時聽到現場有爭執聲，並看見月台上車門外有黑衣人在爭吵，及後看見有白煙從車廂飄出。

被告鍾日祺（33歲），報稱文員，早前否認1項管有攻擊性武器罪及1項無牌管有無線電通訊器材器具罪。他被控於2019年‪8月31日‬，在港鐵太子站內月台攜有攻擊性武器，即1個彈弓、48粒螺絲帽及1支雷射筆，以及2部對講機。

控辯雙方同意事實指，警員譚健燊與同袍到達太子站3號月台，看見被告與另一男子在3米外，譚叫停兩人，但兩人繼續走向4號月台，警員將2人拘捕，並在被告褲袋搜出螺絲帽，另搜出彈弓、鐳射筆、對講機、面罩、眼罩、頭盔等物品。辯方透露，將會爭議被告帶工具是否有意圖作攻擊用途。

當日駕駛列車由黃埔到調景嶺的港鐵車長鄭榮柱供稱，他當日駕駛列車至太子站停車後，聽到車廂及月台有爭執聲，便開駕駛室門望向月台，當時不時有乘客進出車門，有黑衣人在第一卡3號車門外爭吵，及後看見有白煙從車廂飄出，他便立刻戴上防毒面罩。

庭上播放公開的現場片段，可見車廂外有黑衣人及身穿反光衣的人，不時有爭吵聲，及後有人使用滅火筒，車內冒出白煙，並傳出歡呼聲。案件下午續訊。

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記者：林欣樂