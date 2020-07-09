【限聚令】星期六凌晨起食肆一枱限8人　電影院及公眾娛樂場所不得飲食

▲ 政府公布收緊限聚令措施。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情反彈，上周日（7月5日）爆發第三波疫情至今，累計已有47宗本地感染確診個案，當中涉及至少三個爆發群組，包括新發茶餐廳、彬記以及港泰護老中心等。

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食物及衞生局局長陳肇始今日（9日）下午公布最新的防疫抗疫措施，她表示現階段疫情防控目標，希望通過邊境、社交距離措施以及檢疫檢測的措施，將個案維持在本港的公共衞生以及醫療系統可以負荷的範圍，不期望病毒可以消失或者維持零感染，政府明白市民渴望有限度的社交活動。

陳肇始指，隨疫情的波動，有本地感染個案上升，適時要收緊不同的措施以配合疫情，近日的本地個案持續增加，在新常態的情況下防疫措施須具針對性，需要減少社交距離措施，針對不戴口罩的高風險活動。

▲ 食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基下午一同出席疫情記者會。（程志遠攝）

將就餐飲業務及表列處所（第599F章）刊憲，新的限聚令措施由7月11日至7月24日：

1 餐飲業務及表列處所客人的人數任何時間不可以超過座位60%，食肆一枱限8人，桌與桌之間仍維持1.5米距離或者有隔板分隔，進食以外需要一直戴上口罩

2 酒吧及酒館不可以多於4人一桌

3 電影院及公眾娛樂場所不得飲食

4 健身室、派對房間及卡拉OK收緊至上限8人

她表示呼籲市民不進食時一定要戴口罩，同時盡量避免與家人以外的朋友聚餐，盡量外賣及在公司進食。同時市民也需要減少外出。

陳肇始指出本港現時接受檢測的數量增加，提醒市民如果有懷疑，應該接受病毒檢測，提醒飲食業的經營者及從業員，必須依從有關規例及指示，需要減少社交距離措施。她相信新冠病毒不會在短時間內消失，需要與病毒共存，需要接受新常態，以及如何在新常態下維持經濟活動。

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根據條例，餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。此外，任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。



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港府對上一次放寬防疫措施是在6月30日，宣布由7月3日至16日實施，包括放寬酒吧／酒館内顧客人數由一半增至8成，在公眾地方進行羣組聚集的人數限制維持50人等。就餐飲業務及表列處所（第599F章），酒吧／酒館内顧客人數的限制將由不得超過該處所及該處所範圍的通常座位數目的一半增加至8成，並繼續維持就餐飲業務處所的其他規定及限制。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文