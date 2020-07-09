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【健康碼】互認互證相關工作接近完成　仍需粵港澳三地同意才可開通

社會 17:18 2020/07/09

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陳肇始指，健康碼互認互證、設立相關工作已差不多完成。（程志遠攝）

港府擬與粵港澳三地研究互認檢疫認證安排，豁免指定人士包括商貿客入境14天強制檢疫。商經局早前表示指，粵港澳三地商討豁免檢疫安排已進入最後階段，而現時本港有15間私營機構提供新冠肺炎檢測服務。食物及衞生局局長陳肇始表示，健康碼是一個工具，在粵港澳聯防聯控的機制下有序開通下，不能無條件開通，而健康碼正是顯示病毒測試呈陰性的作用。

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陳肇始又指，在衞生工作方面主要與互認互證、設立健康碼相關，有關工作已差不多完成，沒有問題，但需要三地一同同意開通才可以開始，政制及事務局正負責與其他地方商討，加上本港疫情反覆，要視乎機制下商討如何再推進。

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港版健康碼亦稱為「港康碼」，是有效期為7日的二維碼，以便粵港澳三地互認並豁免檢疫，港人只要在認可的醫療機構進行病毒測試，且結果呈陰性，就在中港兩地出入境時，獲豁免14日隔離檢疫。

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記者：陳子謙、鄧凱文

新冠肺炎疫情 陳肇始 食物及衞生局

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