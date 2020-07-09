【師生戀】34歲四孩老師戀上小六學生獄中生女　出獄結婚12年後離婚收場患癌病逝

▲ 廿多年前，美國一名34歲老師與小六生的師生戀轟動全美，老師出獄後跟學生結婚，去年離婚，近日病逝。

廿多年前，美國西雅圖一場師生戀轟動全美，主角是一名34歲已婚育有4孩的女老師，她戀上小六學生，2人更發生性關係，女老師被判入獄，在獄中誕下孩子，出獄後，2人結婚。去年，他們12年的婚姻結束了，而近日老師不敵癌魔逝世，終年58歲。

綜合外媒報道，1996年，當時34歲的Mary Kay Letourneau在美國西雅圖一間小學教書，她跟丈夫育有4子女，生活很美滿。當時她有名學生Vili Fualaau，Vili的爸爸持械搶劫入獄，而媽媽跟他感情不好，家裡經濟條件差。

被判兒童性侵罪罪名成立

Vili跟Mary的大女兒差不多年紀，Mary對這名窮苦學生特別關愛，雖然相差21年，但兩人卻漸生情愫，繼而相戀，甚至發生性行為，Mary更因而懷孕。Mary的丈夫有天在家中發現Vili寫給太太的情書，內容露骨，他決定報警，警方帶走Mary調查。在1997年，Mary被美國法院判定兒童性侵罪罪名成立入獄。

同年5月，Mary生下她和Vili的第一個女兒Audrey。其後，Mary在保釋期間違反禁令與Vili見面，2人發生性關係，Mary再度懷孕，加判處7年有期徒刑，於1998年10月，她在獄中生下與Vili的第2名女兒Georgia。

獄中誕下女兒

2004年9月，當時42歲的Mary出獄，而Vili是20歲的成年人，Vili向法庭申請要求撤銷見面禁令，法院同意其申請，在2005年5月，這對相差了超過廿載的師生情侶結為合法夫婦。

師生母子戀分手收場

2人的婚姻維持了約12年，於2017年申請合法分居，在去年正式離婚，師生戀最終以分手收場。2人不時受訪，他們沒有直接透露離婚的原因，不過，之前有指她們在教育兩女兒出現意見分歧。

Mary於星期一（6日）在家中不敵癌魔病逝，終年58歲，有指前夫Vili在Mary臨終前一個月，全天候陪伴照顧她。

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責任編輯︰王明芳