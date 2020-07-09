【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊　狄波拉初出道已成賭王紅顏知己

▲ 四哥拉哥現身送別賭王。

賭王何鴻燊喪禮今日於香港殯儀館舉行公祭，不少娛圈中人亦來送別賭王，而跟賭王關係友好兼曾傳是其紅顏知己的狄波拉也現身弔唁，跟前夫謝賢一先一後前來，向一代賭王送別。

今日下午2點起進行團體公祭時段，多位名人先後到達，包括鄭明明、霍啟剛夫婦、蔣麗芸、玩具大王蔡志明、甘國亮、吳婉芳、王賢誌等。

其中曾演經典劇集《千王之王》的謝賢，於下午約四時十五分到達靈堂。

▲ 四哥謝賢也前來弔唁。（攝影：陳國峰）

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約五分鐘之後，狄波拉也前來送別賭王，身穿黑色連身裙的她披著白色圍巾，但未有接受記者訪問，靜默進入靈堂。

▲ 狄波拉現身送別賭王。（攝影：陳心怡）

拉姑四哥跟賭王熟稔

風流倜儻的何鴻燊一直被傳有不少紅顏知己，當中包括狄波拉。

狄波拉為1973年「香港公主」冠軍，當年更代表香港參加「亞洲小姐」。拉姑成名後，曾經不時出現於澳門，她跟何鴻燊的緋聞就於那時候出現。

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有關狄波拉跟賭王何鴻燊的傳聞有不少說法，當年有傳媒打電話向拉姑求證，結果被拉姑大罵。

另外，拉姑女兒謝婷婷接受媒體被問此事時，婷婷即說：「我知道媽媽以前不可能發生這種事，我不相信雜誌報導，我不用去問，自己明白自己媽媽。」

▲ 謝賢向傳媒揮手，但未有接受訪問。（攝影：陳心怡）

其實拉姑跟賭王熟稔，因為某年生日謝賢跟拉姑曾經一起出席生日晚宴。

▲ 拉姑四哥雙雙離開靈堂，拉姑半掩面，未知是否因為曾經下淚。（攝影：鄧龍傑）

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責任編輯：王俊賢

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