【新冠肺炎】至少2宗本地個案感染源頭不明　58歲女士居長沙灣永隆大廈經常坐的士

▲ 58歲女士居長沙灣永隆大廈經常坐的士

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（9日）新增42宗確診個案，包括8宗輸入個案及34宗本地感染個案，其中2宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布今日（9日）最新疫情。本港累計確診個案增加至1366宗，當中包括一宗疑似個案。詳情即睇：https://bit.ly/2Ch9ovZ

第1365宗個案為94歲男子，與太太同住慈安邨安康閣，7月8日發燒及嘔吐，家人將其送至伊利沙白醫院，患者日常會到慈雲山中心街市買菜及安康閣公園散步。

第1366宗個案58歲女士，住長沙灣青山道永隆大廈，現時無業，但日常常坐的士，當局會再查看是否與部分確診的士司機有關。

【新冠肺炎】茶餐廳群組新增6人感染 累計6名的士司機染疫

港泰護老中心群組再增23人染疫，涉多名九旬老人，詳情即睇：https://bit.ly/38CFIFQ

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記者：郭家穎