【新冠肺炎】新增8宗輸入個案　涉4名機組人員

▲ 新增8宗輸入個案，包括4名機組人員。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心今日（9日）公布，新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案。食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情，詳情即看：https://bit.ly/38FGLoe

新增的8宗個案中，包括一名3個月大女嬰，從哈薩克返港，入住瑪嘉烈醫院接受治療。另外有3名機師，分別是第1325、1326及1333宗，他們分別是54歲、42歲及52歲，從哈薩克返港，另有一名空中服務員確診。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文