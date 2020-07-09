【賭王何鴻燊設靈】獲何鴻燊贈卡片永久免費坐船　受惠婆婆前往公祭：得人恩果千年記

▲ 家住旺角的梁婆婆今日亦在靈堂門前排隊等候拜祭，指何鴻燊是其恩人。（洪芷晴攝）

「一代賭王」何鴻燊於5月26日辭世，何家昨（8日）起一連3日，包下整幢香港殯儀館為何鴻燊致喪，並定於今日（9日）設靈公祭、明日（10日）大殮出殯，再擇吉日安葬。

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今日公祭前有數十名市民前往香港殯儀館外等候。家住旺角的梁婆婆今日亦在靈堂門前排隊等候拜祭，更指何鴻燊是其恩人，回想時更一度哽咽。她憶述，於1981年時在澳門坐船前往港澳碼頭，惟一家5口買不到船票，期間丈夫更身體不適，在碼頭等候數小時後撞見何鴻燊，獲對方相助，指可乘搭他的船回港，何鴻燊更送她一張卡片，表示以後買船票時示出該卡片，便可永久免費坐船，

我每次一去到碼頭，有人看到我這張卡片便會很好招呼我，真是得人恩果千年記。

▲ 梁婆婆展示何鴻燊於1981年贈予給她的卡片，讓其可永久免費坐船。（洪芷晴攝）

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香港籃球總會總幹事朱春生表示，許多年前該會舉辦不少澳門、國際籃球賽，惟當時康文署不會對相關賽事有資助，在當時經濟狀況較差的情況下，幸得何鴻燊的資助，令他們順利舉辦賽事。

▲ 香港籃球總會總幹事朱春生（右）今日特意前往公祭。（洪芷晴攝）

家住何文田的梁先生帶同一本封面印有賭王逝世消息的雜誌前來悼念，他稱間中會前往澳門小賭，視何鴻燊為偶像，仰慕他事業成功，對澳門、香港有貢獻，

知道可以去公祭，便來看一看。

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公祭向到場人士派發共48頁的紀念冊，封面是賭王身穿軍禮服的照片，首頁寫上「永遠懷念，何鴻燊博士」。紀念冊內有來自港澳政商界名人撰文弔唁，包括中央統戰部、中聯辦、港澳辦、香港特首林鄭月娥及澳門行政長官賀一誠等。

▲ 公祭向到場人士派發共48頁的紀念冊，封面是賭王身穿軍禮服的照片。（洪芷晴攝）

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記者：洪芷晴