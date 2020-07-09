【社區播毒】的士司機深水埗開車無戴口罩　開車門吐痰拒絕乘客送口罩

▲ 有網民日前乘搭的士期間，就發現司機駕駛時不但沒戴口罩，甚至一度停車往外吐痰。

本港新冠肺炎疫情出現反彈，多宗本地確診個案再次出現，本港再爆發第三波疫情，市民出入佩戴口罩的意識已有所提高。不過，有網民日前乘搭的士期間，就發現司機駕駛時不但沒戴口罩，甚至一度停車往外吐痰。

據網民今日（9日）在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖指，昨日（8日）搭乘的士深水埗前往荔枝角期間，自己卻在開車後才發現司機駕駛時一直沒戴口罩，其間司機更一度中途停車打開車門往外吐痰，行為令人側目。

而網民下車前亦曾詢問司機是否需要口罩，並指自己可以送他一個，然而司機當時卻表示不需要。該網民事後坦言：「司機叔叔，你不顧乘客安全，也要顧及自己健康！」帖文發布後，不少網民都表示有關司機行為自私，又表示下次在上車前如見到司機沒戴口罩，要拒絕乘搭。

事實上，本港自周二（7日）再次發現多宗本地確診個案，爆發第三波疫情，截至今日下午為止，已至少有6名的士司機確診，部份司機分別曾到訪彬記粥麵及新發茶餐廳。

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責任編輯:王俊賢