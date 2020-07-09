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【商場優惠】ELEMENTS圓方7月推出Summer Delights消費獎賞　最高可獲贈餐飲或購物現金券$3,600

精明消費 17:08 2020/07/09

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

ELEMENTS圓方7月推出Summer Delights消費獎賞，消費滿指定金額，即獲贈餐飲現金券或購物禮券。（商場提供）

ELEMENTS圓方商場於即日起至7月31日會推出「Summer Delights消費獎賞」活動，於食肆、美容、護理及零售商舖中消費滿指定金額，即獲贈餐飲現金券或購物禮券，最高可享3,600元購物獎賞。

Summer Delights消費獎賞活動只限圓方之友參加，顧客可透過商戶手機應用程式即時登記成為圓方之友，每日只可換領餐飲現金券1次。

於指定零售店消費，最高可獲贈購物現金券商戶禮券3,600元。（商場提供）

（1）周一至四晚市消費獲贈餐飲現金券
顧客逢星期一至四（公眾假期除外） 晚上6時後，於ELEMENTS圓方指定餐飲商戶內，以電子貨幣即日單一消費滿1,000元，即可享500元ELEMENTS圓方餐飲現金券。

（2）美容及護理消費獲贈餐飲現金券
商場有逾20間美容及護理商戶，顧客於指定美容及護理商戶，以電子貨幣即日單一消費滿1,800元，即可享500元ELEMENTS圓方餐飲現金券。

（3）指定零售消費獲贈購物現金券
顧客於商場內以電子貨幣即日消費滿6,800元，可享總值高達1,200元ELEMENTS圓方購物現金券及商戶禮券。而消費滿$28,000元，亦可享總值3,600元購物現金券及商戶禮券。

記者︰黃依情

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