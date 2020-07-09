【曬傷護理】曬傷皮膚不應塗燙火膏？　皮膚科醫生教路3大正確處理曬傷皮膚方法

▲ 曬傷皮膚較敏感，不宜使用具刺激性藥膏，冷敷皮膚舒緩症狀是最好的方法。

夏日來臨，不少人到郊外行山抖氣，或到沙灘與陽光玩遊戲。惟陽光毒辣，即使塗好防曬乳，稍一不慎亦會曬傷。坊間有不少都巿傳說如敷面膜、塗燙火膏可處理曬傷皮膚，惟皮膚科專科醫生林嘉雯指，這些偏方有機會令皮膚情況惡化。

曬傷的原理是皮膚過度接觸紫會被外線，令早期皮膚血管擴張，引致血流量增加，血管內皮細胞被活化，形成「曬傷細胞」及釋放更多發炎因子。因此暴曬後3至6小時，皮膚會產生紅腫熱痛，往後12至24小時內達至症狀高峰。至後期表皮結構被破壞，便會出現脫皮現象。

冷敷有效助皮膚降溫

曬傷的症狀多數屬於輕微，但亦可以很嚴重。在暴曬後的3至6小時，皮膚會變得紅腫、刺痛及發熱，嚴重的話可能會出現水泡。紅腫熱痛通常會在3到7天內消退，有些會在4到7天開始脫皮和發現皮膚變深色，如有水泡則在7到10天內癒合。

▲ 暴曬後3至6小時皮膚會變得紅腫、刺痛及發熱。（相片：iStock）

▲ 曬傷後皮膚會在4到7天開始脫皮。（相片：iStock）

林醫生指，輕微曬傷的話，不用治療也會自然好，所以處理方法最主要是舒緩症狀及縮短康復時間，而不同皮膚曬傷級別都會有不同的處理方法。「若果症狀是輕微的，可以嘗試幫皮膚降溫減少症狀及發炎情況，例如使用冷敷或浸冷水浴，也可使用有麻醉劑的乳液或噴霧，但要留意的是有些人會對麻醉劑敏感，另外皮膚痛楚可以服用止痛藥。」

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▲ 要舒緩並修復曬傷皮膚，使用冰袋冷敷或浸冷水浴都有效。 （相片：iStock）

她亦建議巿民可用含有蘆薈成份的蘆薈凝膠舒緩紅腫痛症狀，蘆薈當中透明的蘆薈膠，有輕微消炎殺菌作用，但要留意的是，不建議使用新鮮蘆薈外敷曬傷的皮膚，因為蘆薈皮及汁液帶有刺激性。

▲ 蘆薈凝膠可舒緩紅腫痛症狀，惟新鮮蘆薈則會進一步刺激皮膚。（相片：iStock）

不過，若情況嚴重如出水泡，就應該要諮詢醫生的意見，她指若處理不好可能會為皮膚留下色素沉澱或者疤痕。

燙火膏或使問題惡化

此外，坊間有些偏方如塗上燙火膏或敷面膜，林醫生亦不建議。「很多人曬傷之後，立即塗上燙火膏，其實市面上一般用於燙傷的藥膏，都有殺菌作用，但是曬傷本身並不是細菌感染問題。另外有些人會塗上帶清涼感覺的止癢消炎藥膏，但清涼感覺是因薄荷等成份刺激，實際上並不能降溫。要舒緩並修復曬傷的皮膚，最簡單就是利用冷敷，使用冰袋或者浸冷水浴都有效。」

▲ 皮膚科專科林嘉雯醫生指，輕微曬傷的皮膚不用治療也會自然好，所以處理方法最主要是舒緩症狀。（相片：iStock）

至於敷面膜，她認為甚至有機會令問題惡化：「曬傷的皮膚很敏感，容易受刺激，面膜當中的成分參差，有機會令問題惡化。」復原時皮膚若比較乾燥，甚至出現脫皮，可塗一點潤膚乳舒緩。

嬰孩曬傷增患皮膚癌風險

嬰幼兒和小朋友的皮膚較幼嫩，曬傷後又可怎樣處理？「其實預防勝於治療，嬰幼兒和小朋友必須做足防曬功夫，因為嬰孩時期曬傷會增加將來患上皮膚癌的機會。」

▲ 嬰幼兒應使用物理性防曬用品保護未成熟的皮膚。（相片：iStock）

美國兒科學會建議6個月以下的嬰兒應避免使用防曬產品，因為嬰兒的皮膚屏障功能還未成熟。

她建議，這個年紀的嬰兒可以使用其他防曬方法：「例如穿着薄防曬外套、戴太陽帽等。若要使用防曬乳液，可盡量選擇溫和不刺激皮膚，即使用物理性防曬用品如成份含氧化鈦、氧化鋅的，會比較理想，因為這類產品不會被皮膚吸收，同時低刺激、低敏感。」

但若果真的不幸曬傷，小朋友與成人處理的方法大同小異，即敷冰袋和蘆薈凝膠可舒緩並修復皮膚。

記者：陸明敏