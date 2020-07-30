【非常醫生】患嚴重腎病婦人心臟停頓　醫生放棄急救讓其安詳離世獲家屬感激

▲ 腎臟專科醫生何仲平行醫多年，見過不少生離死別。

生有時，死也有時。面對至親躺在病床受苦，作為子女應如何選擇？腎臟專科醫生何仲平行醫多年，醫人無數，曾見過有女病人因長期洗腎，身體日漸虛弱，生死關頭之際，他選擇放棄為病人急救，最後反而得到病人女兒的感謝。一切，要從何醫生收到病人家屬寄來的一封感謝卡說起。

那是一位患有嚴重腎病的女病人，長期需要在醫院洗腎，身體持續虛弱下去。直到一個晚上，她的心臟突然停頓，情況危急，護士詢問是否需要搶救，何醫生當下立即做決定，不為病人進行急救：

我問，你急救來做甚麼？她現在經歷的是自然事。

護士擔心病人家屬會投訴，直到病人的女兒趕至醫院時，何醫生跟她說：

你媽媽現在很安祥地過身，我不救，我不覺得應該這樣做。

病人的女兒沒有如護士所想激烈投訴，當下只是很難過，而她內心深處，其實是希望媽媽可以脫離痛苦。對何醫生的決定，她心底是滿意：

她知道媽媽有一日過一日，內心很難過，不過她又不可以喊停。她不捨得，但見到又很傷心。有一個人能夠決定不救，她覺得這個做法是正確的。

在適當時候收手

放棄為病人進行搶救，是經過深思熟慮的決定。何醫生一直有跟病人女兒溝通，了解對方想法。眼看媽媽身體轉差，日漸衰弱受苦，想事情愈來愈慢，子女見到會很傷心，但又幫不到父母，所以她心底是認同醫生的決定：

我決定不搶救，但在家人角度很難做這個決定。她是不捨得，但覺得應該要這樣做。

許久之後，何醫生收到一封感謝卡，是由那位病人女兒寄給他。接受治療，一般都是希望康復，但對於一些罹患晚期疾病，或日漸衰老年邁的病人來說，讓生死回歸自然，也未嘗不是一件好事：

病人接受治療，許多時候不是要延長生命，而是要維持生活素質（quality of life），如果生活素質不好，就要在適當時候收手。

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記者：陳昊淋