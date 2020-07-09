加拿大寄宿制名校獨創全面照顧教育    滿足家長3個海外升學要求

普遍來說，家長對於子女在海外升學，都會有三大要求：學習模式與時並進，既傳授多元知識，亦培養良好品德；學習與住宿環境舒適和安全，子女得到全面的照顧；子女畢業後能夠升讀頂尖學府，將來創一番成就。

創建於1979年的哥倫比亞國際學院（Columbia International College，下稱CIC），是加拿大規模最大的寄宿制高中學校。CIC最為家長傳頌的是其獨創的「全面照顧教育計劃®」，以德、 智、 體、群發展為本，讓學生全面發展，為未來的大學學習打好基礎。CIC畢業生升讀加拿大頂尖大學成功率高，贏得全球100多個國家的家長信賴。

加拿大名牌大學搖籃

CIC校園學習資源豐富，住宿與學習環境俱佳，全面教導學生學術知識與生活技能。學校的優質教學團隊，老師絕大多數擁有碩士或博士學位，平均教齡長達23年，教學經驗豐富。採用的現代化教學法，以動態的課堂教學及先進的教學技巧，大幅提高學生學習效率。老師亦不僅傳遞知識，還擔當學生的人生導師，指引學生發掘自身天賦，激勵學生獨立思考、並持續關注學生成長。

▲ 老師絕大多數擁有碩士或博士學位，平均教齡長達23年，教學經驗豐富。

在課外活動方面，學校擁有佔地700畝的柏麗湖領袖訓練中心（Bark Lake Leadership Training Centre），為學生提供拓展領袖才能的機會。學生還有機會參加國際有名的「模擬聯合國」活動，接受領導力、時事辯論及演講培訓，這些體驗令學生身心獲得全面發展，塑造優秀品格，使他們成為有責任感的國際公民。

▲ 佔地700畝的柏麗湖領袖訓練中心，為學生提供拓展領袖才能的機會。

家長讓子女遠赴海外升學，難以時刻貼心照料，必定十分關注他們在學習、居住、和生活的健康與安全。CIC為學生提供舒適、現代化和安全的居住環境及照顧，包括營養豐富的膳食、規條嚴謹的宿管、全面的醫療保障等，使學生能夠安全、 健康、快樂地成長。此外，CIC亦非常注重家校溝通，每個家庭會安排專任的國際聯絡主任作一對一專人聯繫，讓家人倍感安心。

精英計劃通道加強學生競爭力

CIC另外一大優勢，是與加拿大十多所頂尖大學如多倫多大學、滑鐵盧大學、韋士敦大學和麥克馬斯特大學等締結聯盟，在眾多加拿大中學中規模最大。此外，表現突出的資優生更可申請參與CIC與多倫多大學獨家合作的「精英通道招生計劃」，入選學生可透過兩年的培訓，進一步獲得學術提升、領袖才能培訓的機會，有助加強學生的競爭力，為進入大學前打穩基礎。

▲ 表現突出的資優生可申請參與CIC與多倫多大學獨家合作的「精英通道招生計劃」，為進入大學前打穩基礎。

統計2019年度CIC畢業生的升學情況，分別有328人獲多倫多大學取錄，258人獲麥克馬斯特大學取錄，78人獲滑鐵盧大學取錄，是當地獲得這3所頂尖大學錄取人數第一的中學。CIC學生獲得的大學獎學金達700萬加幣，亦是全國排名第一，印證CIC是入讀世界頂尖大學的跳板。

此外，CIC入學時間靈活，每年有6 次入學時間方便學生函接入學。家長如有興趣，可直接聯繫學校香港校務處，預約測試及評估。

CIC香港校務處

地址：香港灣仔港灣道6 - 8號瑞安中心16樓1612室

查詢電話：2868 4222

Whatsapp：6068 8271

Email: General@cic-totalcare.com.hk

(資料由客戶提供)