理大發現癌症研究常用化學物苯硫脲會致細胞自噬　干擾癌症治療研究結果

▲ 理大研究發現，以往使用注入苯硫脲的斑馬魚胚胎進行癌症研究，結果或有所偏差。（理大提供圖片）

醫學界一直致力研究癌症的治療方法，過程中斑馬魚舉足輕重，科學家使用化學物苯硫脲，能抑制胚胎的黑色素生長，令其呈透明，方便觀察。不過，理大一項研究發現，苯硫脲會為斑馬魚帶來副作用，令其細胞的自噬活動大幅增加，影響癌症研究的結果，意味現有癌症治療藥物相關的研究或需重新審視。

斑馬魚的基因與人類基因相似度逾7成，超過8成的人類疾病基因亦與至少一種斑馬魚直系同源基因有關，加上斑馬魚生長速度快、成本效益高亦容易養殖，故不少研究員經常採用斑馬魚進行科研，尤其有關癌症及新藥物的研究。

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大部份利用斑馬魚進行的研究，均會使用化學物苯硫脲（PTU）以抑制斑馬魚胚胎內的黑色素生長，令斑馬魚胚胎的光學透明度增加，方便於顯微鏡下攝取更佳的影像以作研究。

▲ 大部份利用斑馬魚進行的研究，均會使用化學物苯硫脲（PTU）以抑制斑馬魚胚胎內的黑色素生長，但研究發現苯硫脲會大幅增加細胞自噬活動，影響研究結果。（理大提供圖片）

過去3年，理大醫療科技及資訊學系助理教授馬進恒與研究團隊有以同樣方法研究白血病與細胞自噬的關係，而細胞自噬是一種新陳代謝的機制，會影響各種生理及病理狀況，包括細胞內物質更新、細胞死亡、增殖、發育、衰老和腫瘤形成等。不過，團隊研究發現，苯硫脲有可能影響細胞自噬的幅度。

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馬進恒表示，於斑馬魚胚胎中加入0.003%苯硫脲，卻可見斑馬魚體內的自噬體及溶酶體出現異常，大幅提高自噬水平，過度活躍的自噬活動可能會干擾藥物的成效，以往利用斑馬魚的研究未必能夠真實反映研究結果，或令結果有所偏差。

有關研究文章已於今年4月在國際學術期刊《自噬》(Autophagy) 上發表。馬進恒亦獲邀共同制定針對自噬研究的最新國際指引，隨著新指引生效，科學家可採用更好的方法去研究斑馬魚及自噬有關的項目，並為各種致命疾病尋找新療法。

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責任編輯：徐紹軒