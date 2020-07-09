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車房爆炸3人喪命技工被控謀殺續審　的士司機遺孀指案發日出外派嫁女帖

社會 17:18 2020/07/09

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

車房爆炸案死者陳錦波妻子高小燕今到高等法院作供。（陳永康攝）

2015年慈雲山車房爆炸釀3死，車房技工否認3項誤殺罪，案件今（9日）午於高等法院續審。案中死亡的的士司機的妻子供稱，案發時女兒即將結婚，故案發當日兩人駕駛涉案的士外出派帖，期間死者感到的士有不妥，故駛往車房檢查。

其中1名死者陳錦波是肇事的士的早更司機，其妻子高小燕今供稱，案發時臨近女兒結婚，當日早上死者駕駛的士與她一同外出派帖，期間死者表示覺得的士有點震，而且軚盤旁邊的指示燈亮起。

高續指，派帖後死者決定先送妻子回家，再將的士駛往車房檢查，以免未能趕及交更。高回家後曾致電死者，問及他何時回家吃飯，惟死者表示還需一段時間，因為的士需維修。

涉案被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死3名死者胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，即被告在檢查和修理的士ER7778時，對身處附近的3名死者負有謹慎責任，但被告違反了該謹慎責任，沒有採取足夠步驟確保的士的油缸沒有石油氣漏出，以及確保萬一有石油氣漏出時不會起火，此等違反責任構成嚴重疏忽，亦是3名死者死亡的重大原因。案件明續審。

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記者：楊詠渝

慈雲山 謀殺

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