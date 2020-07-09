【新冠肺炎】巴西總統府過百人確診新冠肺炎　總統除口罩宣佈確診記者將提告

▲ 巴西總統博爾索納羅宣佈確診後，總統府發聲明指過百員工同樣確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情未止，全球確診個案超過1,200萬宗，其中巴西總確診人數超過171萬，嚴重情況僅次於美國，就連巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也確診！在他宣佈確診後，巴西總統府亦發聲明指有過百公務員確診新冠肺炎。

總統府過百員工確診

65歲的博爾索納羅近幾天出現發燒、肌肉痠痛等疑似症狀，6日接受病毒篩檢，7日接受採訪時公開自己確診。他在個人社交網站上載食早餐的相片，又表示自己已經退燒，正服用抗虐疾藥物羥氯喹，對藥物療效感到滿意。

在博爾索納羅確診後，巴西總統府翌日也發表聲明指截至7月3日，在總統府工作的3,400名公務員中，有108人感染新冠肺炎，目前77人已經康復，當中超過9成確診者沒有出現症狀或症狀輕微。

聲明中亦寫到，雖然疑似感染或密切接觸者應該要居家檢疫14天，但與感染者接觸不足以構成隔離的條件。因此，曾和總統有過過密切接觸的工作人員仍將可以繼續正常辦公，與感染者有過簡單接觸亦無需隔離，只建議公務員在出現症狀時尋求醫療服務。

巴西記者向總統提告

博爾索納羅7日在總統府親自見記者，公佈確診消息。他起初戴上口罩，但期間突然退後一步，在記者面前脫下口罩強調：「看看我的樣子，我很好」，舉動嚇怕在場傳媒。

根據《CNN》報導，巴西記者協會主席狄索薩（Paulo Jeronimo de Souza）表示，博爾索納羅並沒有與記者保持安全距離，認為他的行為不負責任，並在聲明中到打算向總統提告。報導中提到，當天有CNN巴西台、TV Record及巴西電視台多家媒體出席採訪，目前記者均已接受檢查，在有結果之前將會在家工作。

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責任編輯：羅嘉欣