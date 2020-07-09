【新冠肺炎】再多9名確診病人康復出院　公立醫院日間老人及精神科於明日起暫停服務

▲ 醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻醫生指醫管局將密切監察疫情進展。（程志遠攝）

本港疫情未止，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（9日）交代病人情況，指過去24小時共有9名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有1,175名確診及1名疑似病人康復出院。

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劉家獻指醫管局截至今中午12時，現時共有149名確診病人分別於八間醫院留醫。其中２人情況危殆，個案編號包括595和1315；另外2人情況嚴重，個案編號為1269及1306；其餘145人情況穩定。目前公立醫院已啟用595間負壓病房，合共1,148張負壓病床，使用率各佔65%及57%。

劉家獻指鑑於疫情最新發展，公立醫院老人科日間醫院及精神科日間醫院將會於明日（10日）開始暫停服務，而今日（9日）起部分醫院已暫停非緊急服務的探訪安排。他續指醫管局將密切留意疫情發展及醫院運作情況，以適當調節非緊急服務恢復的進度，以減少醫院的人流及住院病人感染。

劉家獻提到醫管局現時共有1200多張一線負壓病床，惟有部分正進行年檢，當局會將盡快加開一線的負壓病床，若病人過多，醫管局將會加開4至500張第二線隔離病床以應付疫情。如以上病床未能應付增加個案的需求，將考慮使用社區的隔離措施。

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記者：郭家穎