【限聚令】食肆7月11日起恢復一枱限8人　業界感無奈批政府把關不力

▲ 星期六（11日）凌晨起，食肆每枱最多可坐8人。（林宇翔攝）

政府今日公布，周六（11日）凌晨起重啟食肆每枱最多可坐8人的安排，而食肆座位只可坐滿6成。香港中小企食店聯盟對政府的防疫措施感到失望、無奈及遺憾，批評政府在防疫上把關不力。

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聯盟表示，飲食業經歷兩波疫情後，生意漸見好轉，認為政府把關不力，才會導致第三波疫情；又提及早前不少業主因應疫情向食肆提供短期減租措施，並未預期有第三波疫情，政府必須密切留意疫情對飲食界的影響，並適時提供補助，協助業界渡過難關。

聯盟續稱，港大微生物學系講座教授袁國勇早前已指現時邊境檢疫不做足和病毒檢測量不足，是導致疫症再次爆發的主因，惟政府決策偏離專家意見，亦無科學根據，令港人健康再受威脅。

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記者：陳曉瑩