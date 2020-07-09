【跑步比賽】香港首個Kakao Friends主題跑9月20日舉行　$380報名費可獲價值$600別注版跑手包

▲ 香港首個Kakao Friends主題跑於9月登場！（圖片由活動提供）

做運動身體好！香港首個韓國卡通家族 Kakao Friends主題跑「Run With Kakao Friends Hong Kong 2020」於今年9月20日在西九文化區藝術公園活力登場！

此次路跑報名反應熱烈，現尚餘2km及4km少量名額，供一眾跑手及Fans於沿海城市綠洲來個享受跑步樂趣。2km及4km的報名費為HK$380／位，比跑手包的價值還要平！

香港別注版跑手包除了可愛，也很實用。別注版Kakao Friends基本跑手包禮品價值HK$600，包括跑手專屬Tee（香港別注版）、毛巾、透明水樽、萬用斜孭袋、行李牌、獎牌（香港別注版），現在只要報名便參賽便可得到，超值！

▲ 家族成員Muzi 與香港別注版跑手包禮品及精品合照！（圖片由活動提供）

所有完成比賽的跑手除可獲電子證書外，也可獲得獎牌乙個（活動當日領取）。獎牌面為萌氣高企的Ryan、背面則為好動的Apeach及 Tube。

開箱片即睇：

4款限定紀念精品

此外，香港首屆「 Run With Kakao Friends Hong Kong 2020 」推出限定紀念精品，各位粉絲可買來收藏！包括帆布文青肩袋、趣怪匙扣掛飾 PVC 小包、磨沙水杯套裝（衝線紀念版）及珍藏特別版貼紙，大家可以到官網選購！

2km及4km輕鬆跑詳情：

日期：2020年9月20日 (星期日)

時間：上午8時至下午4時（包括比賽後的「綠野樂園」）

地點：西九文化區藝術公園

分組及報名費：

2 KM跑（個人組）：HK$380／位

4 KM 跑（個人組）：HK$380／位

報名網址：請【按此】

受惠機構：綠領行動

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責任編輯：王芷瑩