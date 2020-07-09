【限聚令】一文看清7月11日凌晨實施限聚令　涉餐廳、電影院、健身室及卡拉OK場所限制

▲ 一文看清7月11日凌晨實施限聚令，涉餐廳、電影院、健身室及卡拉OK場所限制。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心今日（9日）公布，新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案。食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情，詳情即看：https://bit.ly/38FGLoe

食物及衞生局局長陳肇始公布最新的防疫抗疫措施，在最新指示下的規定及限制由2020年7月11日起生效，為期14日至7月24日，有關限聚令新措施的詳情如下：

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餐飲業務

餐飲處所内的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的60%，並不得有多於8人同坐一桌

酒吧／酒館内則不得有多於4人同坐一桌。

繼續維持就餐飲業務處所的其他規定及限制。

表列處所

派對房間及卡拉OK場所，可同時處於每一房間的人數由16人收緊至8人

就健身中心，連教練在内，可同時處於每一小組訓練或課堂的人數由16人收緊至8人

至於超過8人的小組訓練或課堂則須安排為不超過8人的小組，

每小組或分組之間有至少 1.5 米距離或設有某種形式的隔板

教練如非留駐在相距其他人至少 1.5 米的位置，便須一直佩戴口罩

就夜店或夜總會，可同坐一桌的人數由8人收緊至4人，顧客人數的限制由該處所的通常座位數目或通常容納量的八成收緊至60%

電影院及所有有現場表演的公眾娛樂場所内不得飲食

至於表列處所的其他規定及限制將繼續維持。

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食物及衞生局表示會繼續密切留意疫情發展，不時檢討已實施的相關措施，以在考慮到所有相關因素後作出適當調節。強烈呼籲市民保持警覺，時刻保持個人和環境衞生，在日常生活中盡量與他人保持適當的社交距離，防止病毒繼續在社區散播。餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第 599F 章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

最新疫情消息：

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茶餐廳群組新增6人感染，累計6名的士司機染疫，詳情即睇：https://bit.ly/3gJYyOb

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記者：伍瑋瑋