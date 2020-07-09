【新冠肺炎】福建附小今明完成教學　家長可自行決定是否讓子女回校

▲ 福建中學附屬學校於今明兩日完成所有教學工作後，家長可自行決定是否讓子女回校。（學校提供）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，多間中小學雖沒有出現確診或懷疑個案，近日已陸續自行停課。位於油塘的直資福建中學附屬學校今日（9日）宣布，校方將於今明（9至10日）兩日完成所有教學工作及發回所有本年度需發放的獎項及教材後，家長便可自行決定是否讓子女回校，變相提早放暑假。

校方今宣布，鑑於近日感染新冠肺炎的數字不斷攀升，接獲師生及家長反映擔心每天在校內大量人群聚集增加感染風險，將於今明（9至10日）兩日完成所有教學工作及發回所有本年度需發放的獎項及教材，其後家長可自行決定是否讓子女回校。

學校原定下周三（15日）放暑假，因應疫情發展，校方將不計算有關同學缺席，而校舍仍會保持開放，照顧家中乏人照顧的學生。

該校教師會拍攝短片教導學生完成暑期研習，學生可在家觀看教學材料，如有不明白，可以致電或電郵聯絡教師作進一步講解或輔導。

校方指，家長仍可於下周一（13日）及周二（14日），如常回校辦理新學年書簿、校服及校車安排，唯必須注意按照學校防疫措施保持社交距離，以免被感染。該校的暑期學習活動，因全部是小組進行，則暫定如常舉行。

至於早前宣布恢復舉辦、在本周六（11日）舉行的傳統實體小一入學簡介會及家長課堂體驗活動，亦會延期舉行，直至另行通知，校方將於同日早上舉行「虛擬小一入學簡介會」網上直播，公布今年全新入學面試細節及要求。該校自本月初接受網上報名，至今接獲逾3,000人報名，已成功登記報名的家長，將會透過電郵收到學校通知詳情。

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責任編輯：馮琪雅