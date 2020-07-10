【夢想成真】18歲唐氏少女勇敢追夢成模特兒　登時尚雜誌《Vogue》展現自信美

▲ 18歲唐氏少女勇敢追夢成模特兒，登時尚雜誌《Vogue》展現自信美。

即使身體有缺憾，無阻追夢的決心！英國一名患唐氏綜合症的18歲少女，自小渴望成為大明星，近日受Gucci Beauty青睞，成為首位以模特兒身份登上知名時尚雜誌《Vogue》的唐氏綜合症患者。她希望自己能成為榜樣，亦盼社會多給予同路人機會。

來自英國倫敦的18歲少女艾莉（Ellie Goldstein）本身患有唐氏綜合症，由於媽媽在家中放有不少荷里活明星的書，艾莉自小就視瑪莉蓮夢露為偶像，並希望成為大明星。因為天生臉色較蒼白，她亦喜歡化妝，可以令自我感覺更好。

2017年，艾莉的媽媽發現了模特兒公司「Zebedee Management」，該公司希望提高少數群體包括殘疾人士、跨性別人士等在媒體的曝光率。在朋友的鼓勵下，當時15歲的艾莉加入了Zebedee，展開模特兒生涯。

▲ 艾莉被Gucci Beauty看中，擔任睫毛膏模特兒。（圖片來源：IG@elliejg16_zebedeemodel）

近日，艾莉被Gucci Beauty看中，擔任睫毛膏模特兒，廣告照被刊登在知名時尚雜誌《Vogue》意大利版。對於被品牌選中，艾莉的媽媽亦感到十分驚喜和意外，「她從小就想成為大明星」。而艾莉本人亦十分高興，又希望自己能成為榜樣，她寄語大家：

只要堅守自己的希望和夢想，就可以實現任何目標，最重要是做你自己，不用擔心和理會別人對你的看法。

至於未來的目標，艾莉說「我想自己出現在世界所有雜誌的封面上」。

14歲唐氏少女成模特兒展現自信美 媽媽幫助打破歧視︰要有堅持夢想的心

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責任編輯：羅嘉欣