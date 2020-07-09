【港區國安法】李家超：七實施細則四項為現有做法　特首可委任獨立人士監督執法工作

▲ 保安局局長李家超。( 資料圖片)

保安局局長李家超今日發表文章，提及《港區國安法》第43條新增的實施細則，重申有關細則詳列的七項，賦予警方權力、程序和審批準則，有四項為現有做法，是確保相關人員在執行措施時，既可有效達至防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，亦同時符合《港區國安法》總則對尊重和保障人權的要求。

李家超於文中表示，該四項現有法例已有的做法，包括(1)搜查處所；(2)要求受調查的人交出旅行證件；(3)凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關財產；(4)要求有關人士回答問題和提交資料或物料。

他強調，只是將做法使其適用於國安法的罪行，表明執法人員搜屋一般都要法庭手令，但因延誤以致證據有可能被毁滅，或疑犯逃脫等緊急情況下，無須手令搜查，這做法在現時的《火器及槍械條例》和《防止賄賂條例》下是容許的。

由於國家安全涉及國家層面的複雜和敏感資料，《細則》要求，進行截取通訊及秘密監察，須由特首批准。李家超強調，有關程序設有多項保障條文，包括授權時必須考慮個案的逼切和嚴重性，是否其他侵擾程度較低的手法不能達到目的等，以平衡人權的保障。做法與很多國家類似。

保安局局長已發出《運作原則及指引》，警方要遵守。特首按《細則》亦可委任一名獨立人士，協助國安委監督有關工作。

對於《細則》賦權警務處處長，要求在港活動的外國或台灣政治性組織，或在港的代理人提交相關個人或組織活動的資料。李家超表明，這措施須獲得保安局局長批准。而多美國及澳洲等都有類似法例規管，在港亦非全新事物，現時在《社團條例》裡，社團事務主任可要求社團提交資料，以履行其所需職責。

至於最後一項新加入的措施，即要求移除危害國家安全的網絡信息。李家超指，近年網上出現不少煽動性言論或明顯虛假資訊，令市民尤其是年輕人被嚴重誤導，強調巿民有言論自由，但並非無限制，如恐嚇性說話亦可構成「刑事恐嚇」罪。措施同時容許合理辯解，包括所需的科技並非發布者或有關服務商合理可得，或有關服務商遵從有關要求會對第三方招致相當程度損失或損害。

李家超指，每個國家均訂有法例保障國家安全，維護國家安全既是香港特別行政區的憲制責任，相信這樣香港才可回復安定太平，巿民才可過免受暴力威脅和破壞的平靜日子，各行各業才可正常營業，香港才可恢復秩序，發展經濟，改善民生，重回正軌。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇