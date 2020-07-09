【新冠肺炎】恒基地產重啟在家工作措施 為期兩星期至7月24日

▲ 恒基地產重啟在家工作措施。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日新增42宗確診個案。本地龍頭地產商之一的恒基地產率先重啟在家工作措施，更向員工發出通告，指明天起重新實施彈性選擇回到公司或留在家中工作，暫時為期兩星期。

恒基地產重啟在家工作措施

通告以恒地副主席林高演名義發出，當中寫到因為確診個案驟增，因此將於明天（10日）開始重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，為期2週直至7月24日。對於實際人手安排以及是否採取輪班制度，將會交由各部門經理自行決定。

如果員工所住的大廈有人確診，或者有同居家屬剛從外地返港，需要先向公司報告，以便部門經理作出7日至14日的在家工作安排。

銀行亦有傳下週開始分批居家工作

另外，市傳有大型銀行將於下星期重啟員工分批居家工作安排，流程與今年2、3月相若，或影響銀行按揭進度。今年2至3月由於部分銀行員工採取彈性上班，按審批進度「大塞車」。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行按揭受疫情影響，審批時間有機會較長，建議準買家及業主預留更充足的成交期至三個月較為穩妥。

除了銀行機構，位於佐敦的「澳洲牛奶公司」約昨晚7時也在社交平台宣布，由於疫情突發，該公司暫定休業2星期，即7月9日至7月23日暫停營業，並稱「不便之處，敬希見諒」。

衞生防護中心今日（9日）公布，新增42宗確診個案，包括8宗輸入個案及34宗本地感染個案，其中2宗再涉及不明源頭個案。在今日確診的個案中，涉及多個群組，包括慈雲山港泰護老中心群組及分別曾訪彬記粥麵及新發茶餐廳的客人。

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責任編輯：羅嘉欣