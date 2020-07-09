涉內地遊學團兩度非禮女同學　國際學校男生准簽保守行為

▲ 被告獲判自簽2,000元及守行為1年。（經濟日報資料圖片）

就讀國際學校的18歲男生，於2018年參與內地遊學團期間，涉在酒店房間內非禮當時15歲的女同學，被控2項猥褻侵犯罪，案件今午（9日）於東區裁判法院續訊。控方申請以簽保守行為方式處理，被告最終獲判自簽2,000元及守行為1年。

被告為18歲男生，案發時16歲，被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2018年1月31日及2月2日在內地一間酒店的房間內非禮女事主X。

案件昨開審，至下午控方表示與辯方商討後，同意以簽保守行為方式處理本案，押後至今午處理。

根據被告同意的案情指，被告與案發時15歲女事主X為同學，兩人為朋友而非情侶關係，兩人參加了學校舉辦的內地遊學團，日期為2018年1月30日至2月4日，被告於1月31日晚上到X的房間聽音樂及聊天，期間兩人躺在床上，X背對被告，被告突然從後靠近及摸X臀部，被告其後離開，X看見被告下體有反應。

其後於2月1日傍晚，X要求被告不要再作出上述行為，被告道歉及承認不會再犯。被告於翌日再次進入X房間，期間被告在X床上入睡。由於X的床是雙人大床，X躺在床上及背對被告，被告突然從後擁抱她及摸其臀部，X感受到被告下身有反應，被告其後以下體於內褲作磨擦行為，又將手指非禮X下體後離開。

X在兩次事情中均感到十分害怕，因此當時沒作出任何反應。X後於2018年4月將事件告知學校輔導員，警方於同年10月拘捕被告。X則於同年6月轉校，及須接受心理輔導治療。

被告同意案情。裁判官批准被告自簽2,000元及守行為1年，又指被告如果經審訊後定罪，他可能被判監，提醒被告日後不要再作出這般愚蠢的行為；被告控罪獲撤。

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記者：王仁昌