【保就業計劃】私人屋苑泓景臺擬將政府補貼用於管理費減免　秘書處提醒僱主須守規定會抽查

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補貼僱主支薪的「保就業」計劃正在派發款項，僱主需要承諾補貼期內不解僱員工及只將款項用於支薪。有私人屋苑業委會表明，申請計劃所得款項將會用於減免管理費，有違反計劃承諾之嫌。計劃秘書處回覆指，政府不會介入管理費調整，但提醒僱主必須遵守計劃的守則及條款，秘書處會抽查僱主提交的資料，並作現場審核。

長沙灣泓景臺業主委員會早前發出通告，表示會將申請「保就業」計劃所得款項，全數撥入屋苑帳戶，經委員會商討後將全數回饋予業戶，每戶可獲一次過減免半個月管理費。

▲ 長沙灣泓景臺業主委員會早前發出通告，表示會將申請「保就業」計劃所得款項，用於減免管理費。（網上圖片）

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創新辦轄下「保就業」計劃秘書處回覆TOPick查詢表示，留意到有業主團體在取得工資補貼後願意調整屋苑管理費，管理費的調整屬私人協議，政府不會介入，但秘書處提醒僱主必須遵守計劃的守則及條款。在審批申請的過程中及完成審批後，秘書處或其代理人會審視和抽查僱主提交的資料，並到被抽查的僱主機構作現場審核。

秘書處指，成功申請的僱主必須把工資補貼全數金額用於僱員工資，不可用作任何其他用途，包括僱員非現金褔利，捐款，顧客回贈等。批出補貼後，代理人會要求強積金受託人提供僱主於補貼期內每月的強積金紀錄證明書，核對僱主有否把工資補貼全數金額用於僱員工資，若違反守則政府將取回未有用於支付工資的補貼金額。

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記者：徐紹軒