【新冠肺炎】新增初步確診患者女兒就讀德望小學　陳肇始未回應會否停課僅稱與教育局持續商討

▲ （程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日新增42宗新冠肺炎個案，當中有34人屬本地感染，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，另亦接獲2、3宗初步確診個案，當中有初步確診的男患者，其女兒就讀德望小學，一直未有症狀，中心稍後會通知校方。

另外，今日新增確診個案中，亦有患者兩子女分別就讀香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學及青松小學。

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被問及會否停課，食衞局局長陳肇始稱，教育局有實施好多防疫措施，包括量度體溫、要求保持社交距離及做好衞生清潔，保障學生健康，教育局亦與衞生防護中心設有通報及處理確診接觸機制。

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她又引述，據當豎復課指引，如學校出現確診個案就需停課，衞生防護中心亦會作出追蹤及調查；如有密切接觸者個案都不應回校上課，亦需接受強制檢疫。

陳肇始強調，會密切檢視情況，並與教育局、衞生防護中心商討。

今日（9日）新增42宗確診個案，包括34宗本地及8宗輸入個案，其中2宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布今日（9日）最新疫情。本港累計確診個案增加至1366宗，當中包括一宗疑似個案。詳情即睇：https://bit.ly/2Ch9o

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記者：鄧凱文、陳正怡



