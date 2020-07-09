馬鞍山男子被火燒　夫妻在場涉擾亂秩序表證成立

▲ 案件明日（10日）續審。（經濟日報資料圖片）

去年11月11日有中年男子於馬鞍山因政見問題與人爭執，其後被人淋易燃液體及點燃，1對在場夫婦涉指罵該中年男子，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為。夫婦否認控罪，案件今午（9日）於東區裁判法院續審。裁判官裁定表證成立，案件明（10日）續審。

女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲），報稱文員，早前否認1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。

控罪指，兩人於2019年11月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋上，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

控方今午傳召兩名現場旁觀的市民作證，其中一名女士許惠晶（譯音）供稱，案發時看見一名老翁追著黑衣人，指他們破壞馬鞍山港鐵站的設施，其後該老翁在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋上，與約10名人士爭執，該些人士態度惡劣，她其後打算離開，突然發現天橋中央有火光，她感到十分震驚，但沒有擔心自己安危；許並於錄影片段中認出女被告。

控方許及許關於案發時火光的情況，許供稱，當時火焰燒至天橋頂，但她沒有看見如何起火，並指沒有印象該老翁事後有否受傷。

辯方盤問時，質疑許當時距離天橋中央有一段距離，而她未能清晰看見當時天橋中央的事情，許只是透過錄影片段認出被告。許同意，又指自己看見該老翁追黑衣人離開時，已經打算離開現場。

控方舉證完畢，裁判官裁定案件表證成立；聆訊明續。

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記者：王仁昌