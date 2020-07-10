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【地產仔】岑珈其拒做樓奴不以買樓為人生目標　與女友達成共識婚後與媽媽同住

娛樂 16:03 2020/07/10

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岑珈其不想成為樓奴，打算將來婚後與媽媽同住。

ViuTV劇《地產仔》內，飾演地產經紀的岑珈其（Kaki），在現實中卻沒打算在香港置業。岑珈其接受TOPick專訪表示，與已有結婚計劃的他與圈外女友早達成共識，婚後將與岑媽媽同住，而他亦不擔心將來出現婆媳糾紛，並謂女友與媽媽向來都相處融洽。

Kaki稱：「在香港買樓實在是太不合理，這裏的樓價很不健康、很不正常。以前的年代，大家賺的錢都不多，但大家可以有能力計劃置業。到今時今日，樓價可能升至超過5倍，但人工有否升至超過5倍呢？」

【地產仔】岑珈其大爆地產經紀辛酸　Kaki：曾被客人雙腳放在膊頭上

岑珈其於《地產仔》飾演地產經紀鄧文英。（《地產仔》劇照）

曾當地產經紀的他坦言：「不想成為樓奴，覺得香港人很慘。人只是活一次而已，辛苦與否也好，也是要開開心心的。」

Kaki認為置業與否視乎一個人的需要和能力：「如果有能力賺很多錢，覺得自己有本事應付得來且想有一間屋，當然支持你去置業。但若然是死頂去供一層樓，會覺得很辛苦。」

香港很多人花一生積蓄及努力換來一個蝸居，Kaki認為：「當你下了這決定，便可以花了你畢生的時間，待你老了以後，回想一件值得與人分享的光榮事，就是我有一層樓。但卻不是山頂豪宅，而是一個200多呎的單位。」

因此，Kaki並沒有在港置業的計劃。

岑珈其沒有計劃在香港置業。（黃建輝 攝）

【二月廿九】「巴西龜」曾長期做散工靠哥哥代付家用　岑珈其全力追演藝夢：感謝家人容我不孝

岑珈其已有結婚計劃

Kaki有位拍拖約5年、任職文員的圈外女友，二人偶爾會於社交平台放閃，幸福滿瀉！

岑珈其女友很支持他追演藝夢。（岑珈其IG圖片）

而岑珈其的兩個哥哥和兩個家姐於婚後都搬出走，其爸爸則於3年前離世：「現在只剩下我和媽媽一起住，婚後也會繼續與媽媽同住。」

Kaki甜笑指，與女友有結婚的打算，可是被問到婚後的居所，並直言：「將來與媽媽同住。曾談及這問題，女朋友很好，覺得婚後與媽媽一起同住沒有問題。當然，自己也沒本事搬出去住。」

岑珈其決定婚後繼續與媽媽同住。（岑珈其IG圖片）

【地產仔】岑珈其大爆地產經紀辛酸　Kaki：曾被客人雙腳放在膊頭上  上一頁

Outfit: Second_kill
場地：2+studio

記者：梁樂欣

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