  • 30°C
香港時間 : 2020709日 (週四) 19:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【種族平權】標普400唯一黑人女CEO　四年提高5成種族多樣性

職場 18:43 2020/07/09

分享：

熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

據外媒《Business Insider》報道，國際教育集團Adtalem行政總裁 Lisa Wardell，早於2016年已開始，爭取提高領導層的種族及性別多元。

國際社會近月爭取種族平權的聲音不斷，不少大企業均面對壓力，要求推動公司內的種族多元文化，並以行動如改革公司政策。其中據外媒《Business Insider》報道，國際教育集團Adtalem行政總裁 Lisa Wardell，早於2016年已開始，爭取提高領導層的種族及性別多元。

報道指，Lisa Wardell花了約4年時間，將該公司的領導階層的多樣性提高50%。由一開始領導層之中並無任何少數族裔，到現時已聘請三個少數族裔擔任行政主管及高級副總裁職位。

她亦指出，提升領導層種族、性別多元，公司將擁有多元化的領導能力，不僅能幫助她與員工，以及就讀該教育集團的學生建立更好的聯繫，也長遠有助提高公司生產力。

從業務角度而言，她舉例指，由於學生們的背景、學習困難及需要等各有不同，其多元化的領導團隊，就能有助了解他們在Black Lives Matter以及所有種族、社會問題上的觀點，協調對內、對外的溝通。

事實上，她同時為美國標普400指數的中型公司，以及2017年《財富》雜誌公佈1000強公司中，唯一的黑人女性行政總裁。而目前只有兩名黑人女性曾領導過標普500指數公司。

她指出，要提升董事局、領導階層多元化的挑戰在於，招聘人員可能要求候選人具有相關經驗，變相向申請者施加壓力。她認為，提供內部指導及晉升機會尤其重要，須制定計劃培養內部人才及所需的技能。而該公司亦有將兩名沒有出任董事局經驗的女性加入，培育她們成為生產力貢獻者，幫助公司實踐多元文化。

責任編輯：張寶燕

相關文章

【絕世筍工】智能馬桶公司招糞便事務副總裁　21歲、無便秘可賺7.8萬
18:43 2020/07/08
【絕世筍工】智能馬桶公司招糞便事務副總裁　21歲、無便秘可賺7.8萬
熱門面試必問問題　視像面試陌生不妨多練習
18:52 2020/07/07
熱門面試必問問題　視像面試陌生不妨多練習
【在家工作】富士通准員工自選工作地點　大砍50%辦公室空間
16:10 2020/07/06
【在家工作】富士通准員工自選工作地點　大砍50%辦公室空間
疫情下求職難　綫上招聘平台推標記功能助搵工
17:01 2020/07/02
疫情下求職難　綫上招聘平台推標記功能助搵工
【經濟寒冬】疫情引爆美國失業問題　企業家：空閒時間主動學新技能
18:15 2020/07/01
【經濟寒冬】疫情引爆美國失業問題　企業家：空閒時間主動學新技能
【新冠肺炎】亞馬遜豪派38億獎金　員工最高可獲2.3萬元
15:35 2020/06/30
【新冠肺炎】亞馬遜豪派38億獎金　員工最高可獲2.3萬元
企業文化 職場文化 時事事件 時事現象 時事議題 多元文化 壓力 指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數

最高瀏覽

【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
10:44 2020/07/07
【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
12:58 2020/07/07
【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒上課　窮爸爸送傳統手機遭摔爛心碎輕生亡
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元
20:41 2020/07/07
【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元