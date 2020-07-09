【種族平權】標普400唯一黑人女CEO　四年提高5成種族多樣性

▲ 據外媒《Business Insider》報道，國際教育集團Adtalem行政總裁 Lisa Wardell，早於2016年已開始，爭取提高領導層的種族及性別多元。

國際社會近月爭取種族平權的聲音不斷，不少大企業均面對壓力，要求推動公司內的種族多元文化，並以行動如改革公司政策。其中據外媒《Business Insider》報道，國際教育集團Adtalem行政總裁 Lisa Wardell，早於2016年已開始，爭取提高領導層的種族及性別多元。

報道指，Lisa Wardell花了約4年時間，將該公司的領導階層的多樣性提高50%。由一開始領導層之中並無任何少數族裔，到現時已聘請三個少數族裔擔任行政主管及高級副總裁職位。

她亦指出，提升領導層種族、性別多元，公司將擁有多元化的領導能力，不僅能幫助她與員工，以及就讀該教育集團的學生建立更好的聯繫，也長遠有助提高公司生產力。

從業務角度而言，她舉例指，由於學生們的背景、學習困難及需要等各有不同，其多元化的領導團隊，就能有助了解他們在Black Lives Matter以及所有種族、社會問題上的觀點，協調對內、對外的溝通。

事實上，她同時為美國標普400指數的中型公司，以及2017年《財富》雜誌公佈1000強公司中，唯一的黑人女性行政總裁。而目前只有兩名黑人女性曾領導過標普500指數公司。

她指出，要提升董事局、領導階層多元化的挑戰在於，招聘人員可能要求候選人具有相關經驗，變相向申請者施加壓力。她認為，提供內部指導及晉升機會尤其重要，須制定計劃培養內部人才及所需的技能。而該公司亦有將兩名沒有出任董事局經驗的女性加入，培育她們成為生產力貢獻者，幫助公司實踐多元文化。

責任編輯：張寶燕