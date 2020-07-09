【新冠肺炎】德望小學家長初步確診　德望學校明起停課3日

▲ 本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（9日）新增其中一名初步確診男患者，其女兒就讀德望小學。（資料圖片）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（9日）新增42宗新冠肺炎個案，以及多宗初步確診個案，其中一名初步確診男患者，其女兒就讀德望小學。

德望學校即日透過學校網頁表示，其小學部有一名家長確診新冠肺炎，因此宣布全校明（10日）起至周日（12日）停課3日，以便徹底消毒及清潔校園。中一新生面試亦要取消，校方稍後會稍後公布改期安排。

【新冠肺炎】新增初步確診患者女兒就讀德望小學 陳肇始未回應會否停課僅稱與教育局持續商討

至於中三級考試將如期於下周一至五（13至15日）舉行，校方同時建議學生留在家中學習，校方將會繼續嚴謹執行防疫措施。

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責任編輯：馮琪雅