【殺手劇透】第10集劇情預告　祥法遷怒展鵬展開報復

▲ 《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第10集講到鐵仁向殺手主理人蘇菲亞投訴喬星不守規則，喬星堅拒受罰拂袖而去……

第11集 （13/7）

祥法將閻武與淑嫻交予妻子萬天紅處置，二人患難見真情。

徐玉鳳被上司揶揄放假應找女生約會，玉鳳在廟宇認識森森，森森覺得不一定要等喬星邀約，嘗試深入認識玉鳳。

祥法要脅上市公司主席關展鵬答應賣出部份股份，卻不得要領，遂向展鵬報復。

喬星因被懲罰未有工作，在酒吧遇到向茜……

《殺手》第10集劇情 上一頁