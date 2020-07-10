【殺手劇透】第10集劇情預告 祥法遷怒展鵬展開報復 娛樂 09:20 2020/07/10 分享： 熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第10集講到鐵仁向殺手主理人蘇菲亞投訴喬星不守規則，喬星堅拒受罰拂袖而去…… 第11集 （13/7） 祥法將閻武與淑嫻交予妻子萬天紅處置，二人患難見真情。 徐玉鳳被上司揶揄放假應找女生約會，玉鳳在廟宇認識森森，森森覺得不一定要等喬星邀約，嘗試深入認識玉鳳。 祥法要脅上市公司主席關展鵬答應賣出部份股份，卻不得要領，遂向展鵬報復。 喬星因被懲罰未有工作，在酒吧遇到向茜…… 《殺手》第10集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】林利抗癌成功兼覓第二春再婚 學懂自在人生：不再理外間評頭品足 13:56 2020/07/08 【殺手】林利抗癌成功兼覓第二春再婚 學懂自在人生：不再理外間評頭品足 【殺手】龔嘉欣演喊戲有層次獲讚 Katy武打場面親身上陣：一分鐘戲要連打兩天【有片】 12:54 2020/07/08 【殺手】龔嘉欣演喊戲有層次獲讚 Katy武打場面親身上陣：一分鐘戲要連打兩天【有片】 【殺手】李佳芯與男友西貢獨立屋築愛巢 視后Ali：婚姻隨緣 11:48 2020/07/09 【殺手】李佳芯與男友西貢獨立屋築愛巢 視后Ali：婚姻隨緣 殺手 電視劇 TVB