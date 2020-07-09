【IB放榜】2020年IB學校成績一覽　傳統名校囊括7狀元國際學校誕14狀元

▲ 本港今年誕生23名考獲45分滿分的IB狀元，分別來自傳統名校及國際學校。（梁偉榮攝）

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）已於本周一（6日）放榜，本港誕生23名考獲45分滿分的狀元，包括英基學校協會12名狀元、聖保羅男女中學4名狀元、拔萃男書院3名狀元，德瑞國際學校及李寶椿聯合世界書院各一名狀元。 TOPick綜合2020年IB學校成績及學費，供家長及學生參考。

直資私立學校

聖保羅男女中學

傳統名校聖保羅男女中學出產4名IB狀元，以及9名取得44分的榜眼，有80.9%考生獲40分或以上。聖保羅男女中學2019/20學年IB課程學費為$96,500，校方連續3年申請加費後，今年凍結學費。

拔萃男書院

今年有3名狀元來自傳統名校拔萃男書院，另有9名考獲44分的榜眼，逾7成學生取得40分或以上，平均分為41分。男拔2019/20學年IB課程學費，中六級（G12）為$102,000。

保良局蔡繼有學校

私立的保良局蔡繼有學校誕生5名44分榜眼、10名43分探花，有50人（54%）考獲40分或以上，平均分為38.9分。該校2019/20學年11至12年級的IB課程學費為$125,975。

滬江維多利亞學校

滬江維多利亞學校有4名學生考獲44分，成為榜眼，另有4名學生考取43分佳績，平均分為36.2分。該校2019/20學年IB課程，11至12年級學費為$201,420。

弘立書院

弘立書院考生獲得100%合格率，平均分數為37.2，共有5名學生考獲44或43分，並有19名學生取得40分或以上 ( 38% )。2019/20學年弘立11至12年級學費是$249,970。

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國際學校

英基學校協會

英基轄下7間學校共出產12名狀元、24名考獲44分的榜眼，平均分35.7分。2020/21年度英基中學第12至13班學費是$140,700。

加拿大國際學校

香港加拿大國際學校是本港少數提供「一條龍」IB課程的國際學校，該校今年未有狀元，不過有數名學生考獲44分及43分。2020/21年度第11至12班學費為$205,400（有待教育局審批）。

德瑞國際學校

今年其中一位狀元來自德瑞國際學校，該校IB平均分數40.72分，另有42名學生獲得40分或以上。2019/20年度德瑞第12至13年級學費為$203,420。

漢基國際學校

漢基國際學校網頁未有公布2020年IB成績，該校2019年IB平均分達38，39.6%學生獲得40及以上分數。2019/20年度漢基12至13年級學費是$266,100。

新加坡國際學校

新加坡國際學校有4名學生取得44分，平均分數37分，37.5%學生取得40分或以上。2020/21學年IB課程學費為$198,800。

李寶椿聯合世界書院

李寶椿聯合世界書院誕生一名IB狀元，亦有2名學生考獲44分、6名得取得43分，有24%考生獲得40分或以上。該校2020/21學年IB 課程學費為$300,000。

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責任編輯︰郭雅智、温加略