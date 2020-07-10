【家用矛盾】獲派1萬被媽媽要求上繳一半　女兒拒絕：我點解要負責養家？

▲ 女兒拒絕父母要求上繳一半家用的要求。

午餐時，鄰座一家三口的對話，讓我有點欷歔、無奈。

當天政府剛派發一萬元，貌似初中的男孩跟其姊說：「家姐，你收到一萬元，今餐係咪你請我同媽咪食飯？」

「媽咪都收到一萬元啦！你又唔叫佢請食飯？」「屋企嘅所有開支，都係我同你爸爸負責，細佬只係叫你請食一餐飯啫！」

「家姐，我覺得你應該將一萬蚊交俾媽咪，幫補家庭開支囉！媽咪，你贊唔贊成呀？」「贊成。唔使俾晒，俾一半屋企，你攞一半去消費。」

「我點解要俾你？」女兒瞪眼大叫，反應奇大。

「阿女，你啲錢唔係俾我用，係俾屋企。屋企每個月嘅開支都好大，你有份享用屋企所有嘅嘢，依家攞啲錢幫補屋企，都好應該啫！」

「我點解要負責養家？你哋係父母，梗係你哋負責！」那位女生晦氣地說，非常「理直氣壯」。我暗地留意這一家最後誰人結帳，不出所料，媽媽負責。

那女生所言不無道理：她還未進入職場，要她養家確實為難了她，但沒能力養家，不代表她不用分擔家庭責任。每個家庭的開支都龐大，有錢出錢、有力出力，天公地道，理所當然。她未曾工作，不曾納稅，一萬元是她享受了其他納稅人對社會的貢獻。以「橫財」為自己的家庭作一點貢獻，不為過吧？

子女養成不想養家的概念，是因為父母的經濟能力強，拒絕子女出力；還是普世價值觀已改變，坐享其成才是這世代的正道？

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