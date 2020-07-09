【新冠肺炎】屯門山景邨青松小學周五停課一天　陳瑞芝中學周五六停課

▲ 屯門道教青松中學有學生的家長確診新冠肺炎，校方宣布明日（10日）停課一天。（資料圖片）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（9日）新增42宗新冠肺炎個案，有初步確診者的兩名子女，分別就讀位於屯門的宣道會陳瑞芝紀念中學及道教青松小學。

其中屯門山景邨的道教青松中學，已發通告宣布，按衛生防護中心指引，明日（10日）全校停課一天，另原定周六（11日）的五六年級補課亦會取消。

校方亦會按指引加強校內的清潔及消毒工作，並與衛生防護中心保持緊密聯繫，密切監察校內師生的健康情況，如有最新進展，會盡快通知學生及其家長。校方亦提醒家長依照衛生防護中心的健康指引，採取防疫措施。

此外，宣道會陳瑞芝紀念中學亦在校網宣布，明起一連兩日停課，但明日的中一新生註冊將如期舉行。

▲ 屯門的宣道會陳瑞芝紀念中學宣布明日起一連兩日停課，但明日的中一新生註冊將如期舉行。（網頁截圖）

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責任編輯：馮琪雅