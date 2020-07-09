【書展2020】書展如期7月15日開鑼場內限飲食　一文看清各項防疫規例

▲ 貿發局表示，書展會如期在下周三開鑼，屆時會採取多項防疫措施。（經濟日報資料圖片）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（9日）新增34宗本地感染個案，外界關注本港主題樂園﹑大型活動及展覽的疫情風險，包括下星期舉辦的書展。貿發局表示，書展會如期在於下周三（15日）起一連7天舉行，屆時所有人要佩戴口罩及量體溫，亦會實施人流限制及安全管理措施，屆時每小時會換氣6次，而場內範圍及展位均不准飲食，如入場人士感不適，會安排他到獨立隔離房間跟進。

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貿發局指，書展已定於今年7月15日至21日於香港會議展覽中心舉行，而各項籌備工作正按計劃有序地進行，局方會以與會者及廣大書迷的安全為首要考慮，繼續密切注意事態發展，並與衞生防護中心保持緊密聯繫，跟從中心指引，徵詢他們的專業意見，採取適當的配合及預防措施，令書展的舉行在積極配合專業的衛生意見之餘，亦符合法例，保障業界及市民利益

貿發局在書展舉行期間會採取多項防疫措施：

1）保持會場環境衞生

呼籲任何不適人士，特別是發燒或有呼吸道感染病徵，不要前往書展 。

。 於會場設置紅外線體溫檢測站，量度入場人士體溫 。

。 即使體溫正常，所有入場人士必須佩戴口罩

於場內不同地點提供酒精搓手液及消毒用品

定時用消毒劑徹底清潔及消毒會場 。

。 加強會場內的鮮風轉換效率（能達到場館換氣量 至 每小時6次） 。

。 增聘「健康大使」於場內向參觀人士傳遞防疫訊息 。

。 於會場當眼位置增設衛生建議提示牌，並於展會網站發布個人衛生貼士 。

▲ 大會將要求所有人入場時要佩戴口罩，並量度體溫。（經濟日報資料圖片）

2）人流限制

根據臨時公眾娛樂場所牌照的要求，書展將會實施人流限制及其他安全管理措施。

為應付書展一旦出現人龍，特意加開展場內會議廳、以及原有在會展外和毗鄰大廈包括中環廣場的空地設置緩衝區，並在緩衝區搭建帳蓬，為公眾人士提供較佳的輪候環境。

在正常情況下，行人可如常通過緩衝區；一旦出現人龍，工作人員將因應現場情況使用緩衝區疏導人流，但仍會預留通道供其他行人使用。

在週六、周日個別時段，展場會較擠擁，基於安全考慮，需要適當控制人流。

如人潮擠擁或有特別入場安排，貿發局會透過香港書展app、網站及Facebook香港貿發局展覽頻道發佈最新消息。

3）疏導人流

鼓勵參觀人士於到訪前，在網上或指定地點如便利店預先購票，減少入場等候時間及近距離接觸。

要求參觀人士在會展範圍排隊時保持一定距離；場內會貼有標誌提示排隊的疏距。

為疏導人流，除了提供「上午進場票」優惠外（每天中午12時前入場，入場費為10元），亦增設「晚間進場票」，於星期三、四、日及一（7月15、 16、19及20日)，晚上7時後入場費減至10元。

大會亦將調整「免費再進場特別優惠」，訪客可憑書展首兩天（7月15或16日）的正價完整票尾，及免費於星期五至日（7月17至19日）晚上7時後各進場一次。

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▲ 書展是人流眾多的大型活動。（經濟日報資料圖片）

4）場內飲食

會展範圍及展場，包括展位內不可飲食（展覽廳5E、大會堂、N201室、意日閣及維港咖啡閣除外。

現場小食售賣由會展中心提供，貿發局一直與會展中心保持緊密聯繫，以確保場內符合公共衛生條件。

5）處理不適人士

如入場人士在展會期間感到不適，會展內設有獨立隔離房間， 並由合資格的救護員根據程序處理在場出現呼吸道感染病徵或不適的人士。

假若書展期間，不幸發現有確診人士曾到書展參觀，衞生防護中心會聯絡大會跟進，大會聯同會展將遵從中心指引，把有關人士曾到訪的地方徹底清潔消毒。

除展覽入口處設有體溫測試外、大會規定每位進場人士必須佩帶口罩，並應勤以搓手液清潔；我們希望在此呼籲大家，如有發燒、感冒等徵狀，切勿出席公眾活動如書展。

假若書展期間，不幸發現有展商人員確診， 衞生防護中心會聯絡大會跟進，大會聯同會展將遵從中心指引，除了立即把有關攤位徹底清潔消毒外，大會更會配合衞生防護中心追蹤其緊密接觸人士的工作。有展商人員確診假若書展期間，不幸發現

屆時，相關攤位有機會需要暫停開放予公眾人士參觀以配合清潔消毒工作，而衛生防護中心亦會要求相關展商提交所有當值職員的工作時間表及聯繫電話，加快追蹤緊密接觸者。

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記者：陳曉瑩