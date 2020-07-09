【性感女神】葉玉卿亞姐出身高峰期擁百億身家 　傳曾為老公解財困復出拍戲

▲ 葉玉卿的人生充滿傳奇。

一代性感女神葉玉卿自1996年嫁予美國商人胡兆明後移居美國，二人育有3個子女。一直享少奶奶生活的葉玉卿，有指其夫婦身家估計約80億港元，在最高峰期，更曾達百億港元身家。可是，今天（7月9日）卻傳出葉玉卿丈夫申請破產。

現年53歲的葉玉卿在1985年參加亞洲小姐並奪季軍入行，雖然她在亞洲電視是一姐女主角，可是身在弱台，星途發展未如理想。她在1991年為求事業突破走性感路線，先在八卦雜誌拍露點封面，成功令人氣急升，轟動一時。

隨後，她一連接拍三套三級片《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》。而她之後成功洗底，加入TVB，既當演員又做主持及歌手，首本名曲《擋不住的風情》，在當時街知巷聞。

【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產 80億闊太一家居古堡過奢華生活

▲ 葉玉卿早年以性感形象深入民心。（東星圖片）

葉玉卿息影嫁富商

於1996年，葉玉卿嫁予美國商人胡兆明後息影，以及移民美國生活。在美國經營超市的胡兆明婚後生意更上一層樓，超市由原本8間開到逾20間，成紐約最大的華人超市集團。有指，當時葉玉卿嫁往美國前，把香港所有物業資產賣掉套現，然後然後在當地炒賣房產大賺，身家暴漲。

在2003年，胡兆明更成為美國一家上市公司主席，翌年夫妻斥資逾5億5千萬港元在紐約買下第二唐人街大廈，並以長女胡芷欣（Victoria）的英文名為大廈命名為Victoria Tower。

到2006年，胡兆明涉足銀行界，在紐約開設國際銀行（UnitedInternationalBank）。在2007年，胡兆明做私人飛機等生意，可說十分風光。

▲ 葉玉卿一家在美國過奢華生活。（取自IG）

葉玉卿一度復出

可是，有指葉玉卿夫婦的超市後來被大型連鎖超市搶生意，收益大跌。另外有指，在2006年，其經營的銀行壞賬已達七成。

同時有傳胡兆明投資的旅行社因破產，而要賣屋還錢，財政早出現壓力。

早在2012年，葉玉卿獲曾志偉邀請接拍賀歲片《2013我愛HK恭囍發財》，當時已有指她因丈夫開設的國際銀行有財政問題而復出賺錢，葉玉卿之後更開記招澄清。

▲ 葉玉卿8年前曾回港拍《2013我愛HK恭囍發財》。

傳葉玉卿丈夫申請破產

到今年新冠肺炎在美國大爆發，有報道稱胡兆明「發國難財」，旗下超巿把原本約10美元（約77.5港元）一盒的口罩，推高售價至175美元（約1,356港元），由此被紐約市消費者與勞工保護局（DCWP）檢控和處罰，罰款約7萬美金。

到今日，有傳媒引述紐約物業新聞網站消息，葉玉卿丈夫胡兆明（Jeffrey Wu）在本周三（7月8日）向法庭申請個人破產。

報道指，於美國紐約曼哈頓、長島及Flushing區三個物業暫停拍賣，原因是物業業主向法庭申請破產，而該些物業的業主為Flushing區地產發展商及超級巿場老闆胡兆明（Jeffrey Wu）。

胡兆明由於無法償還三項物業的借貸按揭，早前申請破產，原於本周三早上10時前拍賣，但拍賣延期，有指三幢物業總值1,530萬美元。但胡兆波暫時對有關報道未作回應。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2