【新冠肺炎】累計7名的士司機確診　一文看清確診的士司機的車牌

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，坪石邨彬記粥麵及新發茶餐廳群組今日再多6宗確診個案，當中3人為的士司機；連同早前曾訪相關茶餐廳的確診個案，至今已有7名的士司機確診感染新冠肺炎，同時本地再出現至少2宗源頭不明個案， 58歲女士經常坐的士，詳情即睇：https://bit.ly/2ZQobWK

衞生防護中心公布確診司機的車牌號碼，以供市民參考，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午表示，未來亦將再有的士司機初步確診個案，而的士司機接載乘客多，坦言對情況感到擔心。

中心亦會追查其他相關的士司機，派發樣本瓶檢測，以揪出無症狀感染患者；又呼籲曾訪兩間涉事茶餐廳的的士司機，包括「新發」及「彬記」，如有症狀者應及早求醫，無病徵者亦可電郵予中心索取樣本瓶作檢測。

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▲ 衞生防護中心公布確診的士司機的車牌。

最新疫情消息：

本地再出現至少2宗源頭不明個案， 58歲女士經常坐的士，詳情即睇：https://bit.ly/2ZQobWK

茶餐廳群組新增6人感染，累計7名的士司機染疫，詳情即睇：https://bit.ly/3gJYyOb

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記者：楊玉珠